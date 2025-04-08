Ядовитое авокадо на полках магазинов: что ответили в Госпродпотребслужбе

На днях в украинском информационном поле появилась информация о ввозе в Украину ядовитых авокадо. Отмечалось, что продукт был доставлен в Украину из Нидерландов (страна происхождения — Перу).

Авокадо в Украине. Иллюстративное фото

В Госпродпотребслужбе заявили, что информация о ядовитом авокадо на полках магазина не подтверждена.

По состоянию на 8 апреля 2025 года Госпродпотребслужба не имеет официального подтверждения, что такой продукт реализуется на территории Украины, пояснил глава Госпотребслужбы Украины Сергей Ткачук.

"По информации RASFF, голландская сторона приняла решение не распространять опасную продукцию. В настоящее время партия авокадо утилизирована", — пояснил глава службы.

Также Ткачук отметил, что Госпродпотребслужба продолжает и дальше осуществлять все необходимые меры для защиты граждан Украины как потребителей импортированной продукции.

Напомним, авокадо, как писал портал "Комментарии", уже давно получило популярность благодаря своим многочисленным полезным свойствам, которые помогают улучшить самочувствие и избежать проблем со здоровьем. Однако существуют некоторые особенности этого плода, о которых известно не всем.

Регулярное употребление авокадо помогает снизить риск развития метаболического синдрома, включающего АД, высокий уровень сахара в крови, избыточный вес в области талии и аномальные уровни холестерина или триглицеридов.

Авокадо содержит каротиноиды, такие как лютеин и зеаксантин, которые важны для здоровья глаз. Эти соединения помогают защитить глаза от повреждений, вызванных светом, снижая риск развития возрастной макулярной дегенерации и катаракты.



