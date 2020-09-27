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Вы будете удивлены: почему осенью нужно пить какао

Какао содержит много витаминов и антиоксидантов

27 сентября 2020, 08:30
Автор:

Светлана Шкурупий

В осеннюю погоду можно порадовать себя чашечкой горячего и ароматного какао. Этот напиток не только вкусный, но и очень полезный для здоровья. Нейробиолог Уилл Клоуэр рассказал, почему какао стоит регулярно включать в свой рацион, передает издание Food.news.

Вы будете удивлены: почему осенью нужно пить какао

Какао | Pixabay

Не многие знают, что натуральный какао содержит массу витаминов и микроэлементов, например, марганец, медь, магний, цинк. А также этот напиток богат на антиоксидантные вещества, которые поддерживают наш организм в тонусе и препятствуют развитию опасных заболеваний.

Какао стоит добавить в осенний рацион, потому что он улучшает настроение и наши когнитивные функции. Многие люди осенью испытывают депрессию и стают более раздражительными, а этот напиток помогает нормализовать общее психологическое состояние и повышает удовлетворенность. Благодаря ему можно взбодриться, получить новый заряд сил и энергии.

Еще с помощью какао можно контролировать аппетит. Некоторые люди осенью заедают стресс, и в основном калорийной пищей, а это плохо отражается на работе всего организма. Нейробиолог Уилл Клоуэр рассказал, что употребление горячего напитка вызывает выброс гормонов, которые сигнализируют мозгу о том, что вы уже сыты.

Также благодаря своему богатому витаминному составу, какао улучшает состояние кожи, которая с наступлением осени, становится сухой и более чувствительной.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как какао действует на уровень холестерина.


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