Вредный завтрак: какие фрукты нельзя есть натощак

Фрукты - настоящий кладезь витаминов и ценных минералов, которые поддерживают работу всего организма. Но не всегда они приносят пользу здоровью. Есть фрукты, которые нельзя употреблять натощак, потому что они нагружают желудочно-кишечный трак. Об этом сообщает издание Wday.

Бананы

Диетологи не рекомендуют употреблять бананы на голодный желудок, потому что в них содержится много калия и магния. Эти элементы могут негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы, нарушив магниево-калиевый баланс в организме. Плюс ко всему, бананы достаточно калорийны, поэтому не подойдут на завтрак людям, которые пытаются сбросить лишний вес.

Груши

В списке "запрещенных" продуктов оказалась и груша. Ее плоды богаты на грубую клетчатку, которая не лучшим образом влияет на слизистую оболочку желудка, если он пуст.

Виноград

Этот фрукт также не рекомендуется употреблять натощак. Виноград способен вызвать процессы брожения в желудке, которые приводят к метеоризму, тяжести и другим расстройствам. Кроме этого, кожура винограда очень долго переваривается.

Абрикосы и персики

От этих сладких фруктов стоит отказаться людям, у которых есть гастрит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Абрикосы и персики, съеденные на голодный желудок, могут раздражать его слизистую оболочку, а это грозит серьезным дискомфортом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты совершенно не подходят для завтрака.

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