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Врачи предупредили об опасности кипяченой воды

Кипяченая вода не гарантирует полного уничтожения бактерий

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Врачи предупредили об опасности кипяченой воды

Многие люди привыкли пить кипяченую воду, потому что она значительно полезнее, чем взятая прямо из-под крана. Считается, что при высокой температуре уничтожаются вредные бактерии и микробы, поэтому она безопасна для употребления. Но так ли это? 

Эксперты говорят, что в кипяченой воде есть свои плюсы. Например, она эффективно вымывает токсины, повышает общую выносливость организма и активизирует обменные процессы. Лучше всего ее пить теплой, натощак и с добавлением лимонного сока. Но врачи не рекомендуют употреблять ее регулярно, только в крайних случаях.

На самом деле, кипячение не гарантирует полного уничтожения бактерий, микробов и прочих вредных и опасных организмов. Есть ряд бактерий, которые нормально переносят повышенную температуру. Чтобы наверняка избавиться от них или хотя бы уменьшить их количество, кипячение должно длиться как минимум 10 минут. Но вряд ли кто-то так долго кипятит воду. 

Известно, что высокая температура негативно сказывается на структуре воды – она попросту разрушается. То есть, на выходе остается "мертвая" вода.

Кроме того, высокая температура и даже длительное кипячение не уничтожат такие виды загрязнителей, как: фенолы, остатки нефтепродуктов, пестициды и т.п. Поэтому однозначно утверждать, что простое кипячение позволит вам пить воду прямо из-под крана, нельзя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак. 


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Источник: https://blog.filter.ua/mozhno-li-pit-kipyachenuyu-vodu-daem-tochnyy-otvet.html
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