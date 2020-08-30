Врачи перечислили неожиданные причины головной боли

Головная боль является одной из самых распространенных жалоб, с которой пациенты обращаются к врачу. Она может возникнуть из-за разных причин. Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов изданию "Рамблер" перечислили самые неожиданные из них.

Факторы, вызывающие боль в голове, бывают разной природы, проявлений и продолжительности. Если этот симптом беспокоит часто, тогда стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Иногда головная боль может возникнуть из-за сбоя режима сна, стресса, переедания или физической нагрузки. Но есть и другие причины.

Головная боль

Специалисты отметили, что употребление красного вина может вызвать подобную реакцию, потому что в игристом напитке содержатся танины - фенольные соединения, которые могут привести к головной боли. Да и в целом, любой алкоголь замедляет кровоток и снижает давление, поэтому состояние может ухудшиться.

Помимо этого, вызвать головную боль может употребление "переработанного мяса", в частности колбас и сосисок. Дело в том, что эти продукты содержат нитраты, которые при попадании в организм превращаются в нитриты - азотистые соединения, расширяющие сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя терпеть головную боль.

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