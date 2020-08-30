kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.08.2020

BTC/USD

11531.20

ETH/USD

404.18

LTC/USD

57.49

НБУ 30.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Врачи перечислили неожиданные причины головной боли
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи перечислили неожиданные причины головной боли

Головная боль — актуальная проблема для многих людей

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Головная боль является одной из самых распространенных жалоб, с которой пациенты обращаются к врачу. Она может возникнуть из-за разных причин. Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов изданию "Рамблер" перечислили самые неожиданные из них.

Факторы, вызывающие боль в голове, бывают разной природы, проявлений и продолжительности. Если этот симптом беспокоит часто, тогда стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Иногда головная боль может возникнуть из-за сбоя режима сна, стресса, переедания или физической нагрузки. Но есть и другие причины.

Врачи перечислили неожиданные причины головной боли

Головная боль

Специалисты отметили, что употребление красного вина может вызвать подобную реакцию, потому что в игристом напитке содержатся танины - фенольные соединения, которые могут привести к головной боли. Да и в целом, любой алкоголь замедляет кровоток и снижает давление, поэтому состояние может ухудшиться.

Помимо этого, вызвать головную боль может употребление "переработанного мяса", в частности колбас и сосисок. Дело в том, что эти продукты содержат нитраты, которые при попадании в организм превращаются в нитриты - азотистые соединения, расширяющие сосуды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя терпеть головную боль.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!