Врач рассказала, что нужно есть на ночь, чтобы высыпаться

Благодаря правильно составленному меню на ужин вы не только не поправитесь, но и сможете быстрее и крепче уснуть. Диетолог Стефани Нельсон перечислила продукты, которые рекомендуется употреблять перед ночным отдыхом.

Какие продукты нужно есть на ночь (фото из открытых источников)

Специалист отмечает, что взаимосвязь между сном и питанием очень сложна, но общий вывод можно сделать — на любой биологический процесс, включая сон, влияет достаточное или недостаточное количество питательных веществ.

Чтобы хорошо высыпаться, на ужин необходим баланс белка, углеводов с высоким содержанием клетчатки и овощей. Например, куриная грудка с запеченными овощами и киноа. Последнее, кстати, может заменить обыкновенное пшено. Отлично будет работать бурый рис с капустой, луком и тофу — такой ужин позволит сочетать необходимые углеводы, овощи и белок.

Также на ужин подойдут продукты, которые помогут выработать серотонин — он способствует появлению мелатонина — гормона, регулирующего сон. Путь к мелатонину не такой легкий, как может показаться. Вам надо съесть орехи, семена, овес или продукты животного происхождения, они простимулируют выработку триптофана.

Ужинать надо строго за три часа до сна. Не до 6 или 7 вечера, а исходя из привычного вам графика, когда вы отправляетесь в кровать. Если это происходит, например, в 11 ночи, то последний прием пищи должен состояться не позже 8 вечера.

Ранее издание "Комментарии" сообщает, что после одной бессонной ночи организму нужно трое суток для того, чтобы восстановить биоритмы. Если человек не высыпается 3-4 дня подряд, чтобы прийти в норму, недели может не хватить.

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