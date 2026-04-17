Влияние этого крайне популярного напитка на психику сложно преувеличить: раскрыта "идеальная доза"

Научные данные свидетельствуют, что умеренное потребление кофе может оказывать положительное влияние на психическое здоровье, особенно у мужчин. В то же время, чрезмерное употребление этого напитка, как и полный отказ от него, не дает подобного эффекта и может быть менее благоприятным для эмоционального состояния.

Согласно материалам, опубликованным Euronews, исследователи проанализировали информацию из британского биобанка UK Biobank, охватывающего более 460 тысяч участников в возрасте от 40 до 69 лет. Целью работы было определить, как ежедневное потребление кофе связано с рисками развития разных психических расстройств.

Результаты показали, что лучшие показатели наблюдаются у людей, потребляющих примерно две-три чашки кофе в день. Именно это количество ассоциируется с потенциальным понижением риска нарушений настроения и психических состояний. Участники, которые употребляли слишком мало или, наоборот, более пяти чашек в день, не демонстрировали подобных преимуществ, а в отдельных случаях имели более высокие риски.

Исследователи также отметили, что связь между кофе и психическим здоровьем более выражена у мужчин, чем у женщин. Это может свидетельствовать о различной реакции организма на биологически активные вещества, содержащиеся в кофе.

Кофе содержит более тысячи различных соединений, среди которых кофеин, полифенолы, меланоидины и дитерпены. Именно эти компоненты по предположению ученых могут влиять на работу мозга и нервной системы.

Отдельно исследование обращает внимание на противовоспалительные свойства таких веществ как кофеин и хлорогеновая кислота. Они способны снижать уровень воспалительных процессов в организме, что может быть одним из факторов низшего риска развития психических расстройств.

Кроме того, кофеин, как отмечают ученые, может оказывать нейропротекторный эффект из-за воздействия на аденозиновые рецепторы. В частности, активация рецептора A1R связывается с антидепрессивным действием, в то время как блокировка A2AR может помогать противодействовать негативным последствиям стресса для нервной системы.

