Вкусно, но небезопасно: от этих блюд в ресторане лучше отказаться

Посещение ресторана должно доставлять наслаждение, а не проблемы со здоровьем. Однако пищевые отравления в общепитах случаются довольно часто, и это может испортить любую поездку или празднование. Рассказываем, какие продукты чаще всего становятся причиной отравлений в ресторанах, почему они несут повышенные риски и как обезопасить себя, чтобы поездка в заведение оставила только приятные воспоминания.

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Топ-5 продуктов, наиболее часто вызывающих пищевые отравления

По статистике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и других медицинских организаций, некоторые продукты регулярно возглавляют списки источников пищевых инфекций.

Птица (курица, индейка)

Сырая или недостаточно приготовленная птица является распространенным носителем бактерий Salmonella и Campylobacter. Часто отравления происходят из-за недожаренного мяса или из-за перекрестного загрязнения — например, когда одна доска используется для сырой и готовой птицы. Риск особенно высок в блюдах из курицы, таких как нагетсы, салаты с курицей или супы, если они приготовлены неправильно.

Яйца и продукты на их основе

Яйца могут содержать сальмонеллу как внутри, так и на скорлупе. Наибольший риск – блюда с сырыми или полуготовыми яйцами, например, домашний майонез, тирамису, заварные пирожные, соусы Голландез, яйца Бенедикт с жидким желтком. Недавние случаи отравлений, в частности, во Львове, связывают именно с яйцами в десертах.

Морепродукты (рыба, устрицы, мидии)

Эти продукты скоропортятся при неправильном хранении. Сырая рыба и моллюски могут быть загрязнены норовирусами, бактериями или токсинами, возникающими при распаде рыбы, как в случае скомбротоксикоза. Риск высок в блюдах типа суши, сашими, устриц, мидий, особенно если хранение или приготовление были нарушены.

Свежая зелень и овощи

Листья салатов, шпинат, капуста часто употребляются в пищу сырыми, поэтому могут содержать бактерии E.coli, сальмонела из-за загрязненной воды или несоблюдения гигиены работниками. Даже тщательная мойка не всегда удаляет все бактерии с неровной поверхности листьев. Риск возникает в свежих салатах, овощных вырезках.

Готовые блюда, особенно из риса

Блюда, которые готовятся заранее, охлаждаются, а затем разогреваются, часто становятся источником отравлений. Например, рис может содержать споры Bacillus cereus, которые выживают при варке, но при неправильном хранении производят стойкие к теплу токсины. Особенно опасны буфеты с самостоятельным обслуживанием и блюда китайской кухни с большим количеством риса.

Как избежать пищевого отравления в ресторане: советы от экспертов

· Выбирайте проверенные заведения. Предпочитайте рестораны с хорошей репутацией, положительными отзывами и высокими стандартами чистоты.

· Обращайте внимание на гигиену. Осмотрите чистоту столов, посуды и одежды персонала.

· Избегайте "шведских столов" с долго стоящими блюдами. Такие блюда часто подаются при неподходящей температуре.

· Заказывайте хорошо прожаренное мясо и птицу. Если блюдо выглядит недопеченным, попросите дополнительно приготовить.

· Аккуратно с блюдами с сырыми яйцами и морепродуктами. Они должны быть свежими и приготовленными в соответствии со стандартами.

· Мойте руки перед едой. Это поможет избежать заноса бактерий.

· Доверяйте интуиции. Если у блюда подозрительный запах или вид — лучше не рисковать.

Соблюдая эти простые правила, вы значительно снизите риск пищевого отравления и сможете наслаждаться вкусной едой без неприятностей.

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