Ваш уровень сахара в крови в опасности из-за этого популярного сока: врач поразил открытием

Многие воспринимают фруктовые соки как более полезную замену сладким газированным напиткам. Однако специалисты отмечают: не все такие напитки одинаково безопасны для уровня сахара в крови. Даже соки с "натуральным" составом могут содержать значительные объемы природных сахаров, быстро усваиваемых организмом.

Особое внимание врачи обращают на напитки без клетчатки. Именно она в цельных фруктах замедляет всасывание глюкозы, тогда как в соках этот механизм почти отсутствует. В результате организм реагирует резким повышением сахара.

Эндокринолог Дженнифер Ченг объясняет, что люди обычно опасаются очевидно вредных продуктов, таких как конфеты, но часто недооценивают напитки. Жидкие калории не дают такого ощущения сытости, как жесткая пища, поэтому их легко употребить больше, чем нужно.

Одним из самых популярных напитков, который может оказывать влияние на уровень глюкозы, является апельсиновый сок. Несмотря на репутацию "здорового" продукта, он способен вызвать заметные колебания сахара. Это связано не только с содержанием природных сахаров, но и отсутствием клетчатки, которая помогает контролировать скорость их усвоения.

Когда уровень глюкозы быстро растет, организм соответствует повышенным выработкам инсулина. Регулярные такие скачки могут со временем влиять на метаболизм и повышать риск инсулинорезистентности.

В то же время, полностью отказываться от апельсинового сока не обязательно. При умеренном потреблении он не всегда влечет критические изменения, даже у людей с контролируемым диабетом. К тому же, напиток содержит витамин С.

Лучшим вариантом врачи называют целые фрукты, ведь они хранят клетчатку. Если же сок остается в рационе, следует уменьшать порции и сочетать его с продуктами, содержащими белки и жиры – это поможет стабилизировать уровень глюкозы.

Напомним, "Комментарии" уже писали , что клубника — это не только вкусная ягода, но и мощный источник полезных элементов для организма. Благодаря низкому содержанию калорий и богатству витаминов и минералов она может стать важной частью рациона для поддержания здоровья.