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Главная Новости Здоровье диета и питание В каком случае «утренний» стакан воды может вызвать рак
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В каком случае «утренний» стакан воды может вызвать рак

Нужно следить за температурой воды, которую пьете

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи не раз говорили о том, что после пробуждения стоит выпить стакан воды. И это действительно полезная привычка. Но пить воду нужно правильно, иначе можно вызвать серьезные проблемы со здоровьем. 

В каком случае «утренний» стакан воды может вызвать рак

стакан воды натощак / фото: medicalnewstoday

Специалисты отметили, что вода, выпитая утром натощак, помогает восстановить водный баланс, запускает метаболические процессы, улучшает настроение, а также стимулирует кровообращение. Но если не соблюдать определенные правила, такая привычка может нанести здоровью серьезный вред. Об этом сообщается на платформе WeChat. 

Эксперты отмечают, что первый стакан воды не стоит заменять йогуртом, молоком, кофе, фруктовыми соками или минеральной водой. Эти напитки не восполняют баланс жидкости в организме, но запустят пищеварительный процесс, а это негативно скажется на здоровье желудочно-кишечного тракта. Некоторые из этих напитков, наоборот, могут вызвать обезвоживание, потому что обладают мочегонным действием. 

Кроме того, нельзя употреблять подсоленную воду, потому что она повышает артериальное давление и нагружает почки. 

Также не стоит пить слишком горячую или слишком холодную воду. Регулярное употребление горячей жидкости может травмировать оболочку пищевода, из-за чего структура клеток разрушается и есть риск возникновения злокачественных образований. А слишком холодный напиток может вызвать дискомфорт в желудке, диарею и другие нарушения. 

Напиток, что врач-диетолог Виктория Кляуз рассказала, какую минеральную воду можно пить каждый день.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вода с добавлением черного перца является отличным натуральным энергетиком, а значит спасает от снижения тонуса и сонливости днем.


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Источник: https://ria.ru/20201212/voda-1588920498.html
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