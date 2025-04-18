logo

BTC/USD

84525.37

ETH/USD

1589.39

LTC/USD

75.83

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание В детском питании, завезенном в Украину, обнаружили токсическое вещество
commentss НОВОСТИ Все новости

В детском питании, завезенном в Украину, обнаружили токсическое вещество

На Львовщине обнаружили две партии детского питания, содержащее токсины

сегодня, 14:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Во Львовскую область из Финляндии завезли две партии детского питания в баночках, содержащих токсическое вещество. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области.

В детском питании, завезенном в Украину, обнаружили токсическое вещество

В детском питании обнаружены токсины

"В связи с сообщением, полученным через систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах RASFF об обнаружении охратоксина А в детском питании, которое экспортировалось из Финляндской Республики (производитель: Suomen Nestle Оy) в Украину (получатели: ООО "НЕСТЛЕ УКРАИНА), специалисты Львовского городского управления провели внеплановую меру государственного контроля (инспектирования) в сфере безопасности и качества пищевых продуктов складских мощностей ООО "НЕСТЛЕ УКРАИНА"", – отметили в ведомстве.

По результатам внепланового мероприятия государственного контроля (инспектирования) установлено, что указанный пищевой продукт "Пюре овощное мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски" для детей с 10 месяцев. Стерилизованное" (партия № 4304012001 со сроком годности до 30.10.2026 и партия № 5029012001 со сроком годности до 29.01.2027), реализовано операторам рынка на территории Украины.

В соответствии с Законом Украины "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных", Главным управлением Госпродпотребслужбы во Львовской области вынесено решение об отзыве и изъятии из обращения для дальнейшего уничтожения пищевого продукта, а именно "Пюре овощное мясное Gerber с кусочками "Обед по-итальянски" для детей с 10 месяцев. Стерилизованное".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сладости всегда были популярны среди украинцев, однако не все конфеты одинаково полезны для здоровья. В магазинах представлен широкий ассортимент, но некоторые из них содержат вредные ингредиенты, которые могут оказывать негативное влияние на организм. Какие же конфеты лучше обходить стороной – читайте по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости