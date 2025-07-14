Употребление сметаны может быть крайне вредным: кому следует быть осторожным

Сметана – это любимый кисломолочный продукт, который часто можно увидеть на украинском столе. Она придает особую нежность борщу, улучшает вкус вареников и служит основой для многих соусов. Однако, как и любой другой пищевой продукт, сметана не подходит всем. Рассмотрим три группы людей, которым следует ограничить или избегать ее употребления.

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Первая категория – люди с повышенным уровнем холестерина и болезнями сердца. Сметана содержит много насыщенных жиров и холестерина, что может привести к ухудшению состояния при атеросклерозе, повышении "плохого" холестерина (ЛПНП) и обострении сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасна жирная домашняя сметана для людей с гипертонией, ишемией или после перенесенных инфарктов.

Вторая категория – это люди с непереносимостью лактозы или проблемами с желудочно-кишечным трактом. Лактоза, содержащаяся в сметане, может вызывать вздутие, боль, диарею у тех, кто страдает лактазной недостаточностью. Кроме того, сметана может раздражать слизистую желудка при гастрите, язвенной болезни или панкреатите даже в малых дозах.

Третья группа – люди с избыточным весом или ожирением. Благодаря высокой калорийности (до 250 калорий на 100 г), частое потребление жирной сметаны может способствовать набору лишнего веса. Поэтому тем, кто контролирует калории или стремится похудеть, лучше выбирать обезжиренные варианты.

Для любителей сметаны, имеющих противопоказания, рекомендуется обратить внимание на обезжиренные аналоги или кисломолочные продукты с пробиотиками. Греческий йогурт без добавок может служить хорошей заменой – он имеет схожую текстуру, меньше калорий и лучше усваивается.

Важно помнить: даже полезный продукт может быть вреден, если игнорировать индивидуальные особенности организма.

Как уже писали "Комментарии", для нормальной работы организма необходимы полезные жиры, но проблема заключается в том, что рацион большинства людей содержит слишком много трансжиров.