Употребление гречихи: о 7 преимуществах этой крупы мало кто знает

Гречка считается одной из самых ценных цельнозерновых круп, которые можно включать в ежедневный рацион. Она не содержит глютена, поэтому идеально подходит для людей, соблюдающих безглютеновую диету или имеющих непереносимость этого белка. Благодаря высокой питательной ценности и полезным свойствам гречка заслуженно пользуется популярностью среди поклонников здорового питания.

Фото: из открытых источников

Один стакан вареной гречихи (примерно 170 г) содержит около 156 калорий, 33,8 г углеводов, 4,6 г клетчатки, 1,5 г сахара и 5,7 г белка. Кроме того, она богата медью (0,25 мг, 27% суточной нормы), магнием (86,7 мг, 21% суточной нормы) и ниацином (1,6 мг, 10% суточной нормы). Особую ценность гречке придают флавоноиды — растительные соединения с антиоксидантными, противовоспалительными и даже противораковыми свойствами, положительно влияющими на общее состояние организма.

Гречка способствует нормальной работе пищеварительной системы благодаря клетчатке: нерастворимая помогает пище проходить через кишечник, а растворимая служит питательной средой для полезных бактерий. Включение гречихи в рацион также может снижать риск развития некоторых видов рака, поскольку регулярное потребление цельнозерновых продуктов уменьшает вероятность смертности от онкологических заболеваний.

Крупа полезна для сердца: она помогает снижать уровень общего холестерина, триглицеридов и сахара в крови, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, гречиха поддерживает контроль диабета, улучшая чувствительность организма к инсулину. Ее включение в рацион также способствует поддержанию здорового веса — исследования показали, что люди, употреблявшие продукты из гречки, худели эффективнее, чем те, кто выбирал продукты из пшеничной муки.

