Употребление этой специи поможет избежать болезней: врач раскрыл секрет

Куркума есть у многих хозяек на кухне. Она известна тем, что придает еде цвет, вкус и питательные вещества. Врач рассказал, что такая специя способна защищать организм от многих опасных заболеваний. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает YouTube-канал известного американского врача Эрика Берга.

Куркума. Фото: из открытых источников

Есть масса способов добавления куркумы в блюда. Вы можете наслаждаться органическим корнем куркумы непосредственно или выбрать его в виде добавки.

По словам врача, куркумин является лишь одним из многих фитонутриентов в куркуме. Доктор Бергс предполагает, что, если вы выбираете органику и приобретаете свежий корень куркумы, то его следует "есть два или три таких в день, чтобы предотвратить многие проблемы". Он также рекомендует увеличить потребление черного или белого перца, поскольку он улучшает способность организма усваивать куркуму.

Имейте в виду, что фитонутриенты куркумы чувствительны к теплу. Поэтому приготовление пищи с куркумой может сделать их менее эффективными.

Потенциальные преимущества куркумы для здоровья: увеличивает глутатион, оказывает мощное влияние на мозг и нервную систему, влияет на сердечно-сосудистую систему, действует как противомикробное, антибактериальное и противовирусное средство, демонстрирует большую пользу при проблемах кожи, помогает защитить печень, поддерживает слизистую кишечника, помогает защитить ДНК, защищает клетки во время химио- или лучевой терапии и может повысить эффективность лечения, поддерживает эндокринную систему.

Глутатион является мощным антиоксидантом в организме, предлагая множество преимуществ, таких как защита от болезней, замедление прогрессирования рака и повышение чувствительности к инсулину.

Последние исследования показывают, что куркума может повысить уровень глутатиона в организме. А он помогает в лечении жировой болезни печени благодаря своим антиоксидантным эффектам и детоксикационным свойствам. Кроме того, другие исследования показывают, что куркума может помочь облегчить боль.

Куркума также известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут поддерживать здоровое пищеварение.

Считается, что куркума предоставляет дополнительные преимущества, такие как снижение уровня холестерина и кровяного давления, вероятно из-за ее влияния на кровоток.

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