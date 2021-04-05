Украинцев предупредили о поддельном продукте: покупаете воду и растительный белок

По словам доктора технических наук, профессора Ларисы Баль-Прилипко, нередкими являются случаи, когда производители пельменей изготавливают продукт с добавлением растительного белка, тем самым снижая себестоимость товара. О поддельных пельменях, которые могут встречаться в украинских магазинах, специалист рассказала в эфире телепрограммы "Потребитель имеет право" на канале "Украина 24".

Украинцев предупредили о поддельном продукте - фото из открытых источников

По словам эксперта, наиболее важным и дорогим в пельменях является сырье. Бывает, что нечестные производители пытаются его удешевить, используя различные примеси. Но специалист считает, что такие манипуляции — фальсификация.

"Не каждый может купить хорошие пельмени за 300 грн, кто-то хочет купить качественные и дешевые за 100 грн. Пусть будет поменьше мяса, пусть будет растительный белок, но пусть это пропишут, человек должен знать. Вот когда некачественное мясное сырье выдается за качественное, то есть вы покупаете воду, растительный белок и т.д. — это фальсификация", — сказала Баль-Прилипко.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что в Украине среди фальсифицированных продуктов питания, которые можно найти на прилавках, первое место занимает молочная продукция и сливочное масло. Также эксперты сообщают, что в нашей стране продают сырный продукт под видом настоящего сыра. Человеку, который в этом совсем не разбирается, довольно сложно на первый взгляд отличить оригинал от фальшивки. В магазине непросто на глаз определить, лежит ли перед вами настоящий сыр или же подделка, которую пытаются выдать за оригинал. Исключением бывают только те случаи, когда продукт выдает его цвет.









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