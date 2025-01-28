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Ученые впервые представили диету, которая помогает похудеть без подсчета калорий

На помощь приходит диета NiMe

сегодня, 10:04
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Кравцев Сергей

Употребление пищи с дефицитом калорий — потребление калорий меньше, чем вы сжигаете — это надежный способ похудеть. Однако, если вы когда-нибудь отправлялись в путешествие с подсчетом калорий, вы знаете, насколько это может быть психически изнурительным, считая каждый кусок, который потребляете, и не можете наслаждаться едой сейчас. Ученые разработали новую диету, которая поможет похудеть, не считая калорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Best Life".

Ученые впервые представили диету, которая помогает похудеть без подсчета калорий

Диета. Фото: из открытых источников

В материале говорится, для того, чтобы похудеть, не считая калории, нужно воспользоваться диетой NiMe. Сокращенно от Non-industrialised Microbiome Restore, диета NiMe была недавно открыта учеными, которые пытались понять разницу между микробиомом кишечника людей, придерживающихся западной диеты, и тех, кто живет в сельской местности, не имея доступа к пище с высоким содержанием жира и высокой обработки.

Когда их участники придерживались новой диеты, они не потребляли меньше калорий, но они похудели и уменьшили риск хронических заболеваний.

Исследователи представили диету NiMe в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell. Она основывается на предыдущих исследованиях, которые показали, что люди, живущие в сельской местности Папуа-Новой Гвинеи, которые придерживаются неиндустриализированной/незападной диеты, имеют более разнообразный кишечный микробиом, богатый здоровыми бактериями, которые процветают при наличии клетчатки и имеют низкое содержание провоспалительных бактерий.

Есть четыре правила диеты NiMe.

Растительная основа, но не вегетарианская: главным образом состоит из овощей, бобовых и других цельно-растительных продуктов.

Одна небольшая порция животного белка в день (лосось, курица или свинина).

Без молочных продуктов, говядины или пшеницы: исключено просто потому, что они не являются частью традиционной пищи, которую потребляют сельские жители Папуа-Новой Гвинеи.

Очень низкое содержание обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.

Богата клетчаткой: содержание клетчатки составляло 22 грамма на 1000 калорий, что превышает текущие диетические рекомендации.

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Источник: https://bestlifeonline.com/nime-diet/

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