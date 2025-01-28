Ученые впервые представили диету, которая помогает похудеть без подсчета калорий

Употребление пищи с дефицитом калорий — потребление калорий меньше, чем вы сжигаете — это надежный способ похудеть. Однако, если вы когда-нибудь отправлялись в путешествие с подсчетом калорий, вы знаете, насколько это может быть психически изнурительным, считая каждый кусок, который потребляете, и не можете наслаждаться едой сейчас. Ученые разработали новую диету, которая поможет похудеть, не считая калорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Best Life".

Диета. Фото: из открытых источников

В материале говорится, для того, чтобы похудеть, не считая калории, нужно воспользоваться диетой NiMe. Сокращенно от Non-industrialised Microbiome Restore, диета NiMe была недавно открыта учеными, которые пытались понять разницу между микробиомом кишечника людей, придерживающихся западной диеты, и тех, кто живет в сельской местности, не имея доступа к пище с высоким содержанием жира и высокой обработки.

Когда их участники придерживались новой диеты, они не потребляли меньше калорий, но они похудели и уменьшили риск хронических заболеваний.

Исследователи представили диету NiMe в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell. Она основывается на предыдущих исследованиях, которые показали, что люди, живущие в сельской местности Папуа-Новой Гвинеи, которые придерживаются неиндустриализированной/незападной диеты, имеют более разнообразный кишечный микробиом, богатый здоровыми бактериями, которые процветают при наличии клетчатки и имеют низкое содержание провоспалительных бактерий.

Есть четыре правила диеты NiMe.

Растительная основа, но не вегетарианская: главным образом состоит из овощей, бобовых и других цельно-растительных продуктов.

Одна небольшая порция животного белка в день (лосось, курица или свинина).

Без молочных продуктов, говядины или пшеницы: исключено просто потому, что они не являются частью традиционной пищи, которую потребляют сельские жители Папуа-Новой Гвинеи.

Очень низкое содержание обработанных продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.

Богата клетчаткой: содержание клетчатки составляло 22 грамма на 1000 калорий, что превышает текущие диетические рекомендации.

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