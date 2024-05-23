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Ученые назвали самый полезный фрукт: детали

Киви превосходит бананы по содержанию калия и витаминов, показало исследование

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В современном мире, где каждый стремится поддерживать здоровый образ жизни, выбор правильных продуктов питания играет ключевую роль. Недавно, группа ученых из Токийского университета под руководством профессора Айка Аракеляна пришла к неожиданному выводу: киви — это не просто экзотический фрукт, но и настоящий кладезь питательных веществ, опережающий другие популярные фрукты.

Ученые назвали самый полезный фрукт: детали

Научное открытие: киви идентифицирован как самый полезный фрукт

Исследование показало, что киви содержит больше витаминов и минералов, чем 27 других анализируемых фруктов. Ключевым открытием стало то, что в киви находится огромное количество витамина С, витамина Е, фолиевой кислоты, антиоксидантов и пищевых волокон. Более того, в киви содержится столько же калия, сколько и в банане, при этом калорий в нем почти нет.

Этот фрукт особенно рекомендуется пожилым людям, так как регулярное употребление киви способствует укреплению костей и сосудов, а также помогает нормализовать пищеварение и вывести токсины из организма. Кроме того, ученые отметили, что киви способен снижать уровень холестерина в крови, улучшать качество сна, а также укреплять здоровье кожи и глаз.

Такие результаты могут стать основой для новых диетических рекомендаций и планов питания, особенно для тех, кто стремится к снижению веса без потери питательных веществ. Учитывая текущие тенденции здорового питания, киви определенно заслуживает быть включенным в ежедневный рацион.

Профессор Аракелян подчеркивает, что его команда продолжит исследования в этой области, чтобы более детально изучить долгосрочные эффекты употребления киви на человеческий организм. Он выражает надежду, что эти данные помогут людям сделать осознанный выбор в пользу здоровья и долголетия.

Таким образом, следующий раз, когда вы отправитесь на рынок или в супермаркет, возможно, стоит задуматься о добавлении киви в вашу корзину — ваше тело скажет вам спасибо.



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