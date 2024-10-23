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"Убивает" желудок, кости и зубы: как популярный напиток вредит организму

Почему вредно пить много газировки

сегодня, 02:05
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Кречмаровская Наталия

Газированная вода, или вода с добавлением углекислого газа, является популярным напитком, который многие считают здоровой альтернативой сладким газированным напиткам. Однако чрезмерное потребление газировки может иметь негативные последствия для здоровья, сообщает портал “Комментарии”.

"Убивает" желудок, кости и зубы: как популярный напиток вредит организму

Иллюстративное фото

Одной из главных проблем, связанных с употреблением газировки, является ее влияние на зубную эмаль. Газированная вода содержит углекислоту, которая может снижать уровень pH во рту, делая среду более кислой. Это может привести к эрозии зубной эмали, особенно если газировка содержит дополнительные кислоты или сахар. Исследования показали, что газированные напитки могут повреждать эмаль больше, чем негазированные напитки.

Газированная вода может вызвать проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота и газы. Содержащийся в воде углекислый газ может вызвать расширение желудка, что приводит к дискомфорту. Некоторые исследования также указывают на то, что чрезмерное потребление газировки может способствовать развитию синдрома раздраженного кишечника (СПК) и других желудочно-кишечных расстройств.

Есть опасения, что чрезмерное потребление газировки может негативно влиять на здоровье костей. Некоторые исследования показали, что употребление газированных напитков может приводить к снижению плотности костной ткани, что увеличивает риск остеопороза. Это связано с тем, что углекислый газ может способствовать выведению кальция из организма.

Газированная вода может также оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Некоторые исследования указывают на то, что чрезмерное потребление газированных напитков может повышать риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. Это может быть связано с высоким содержанием натрия в некоторых видах газировки.

Хотя газировка не содержит калорий, она может способствовать набору веса. Углекислый газ может стимулировать аппетит, что приводит к перееданию. Некоторые исследования также показали, что газированные напитки могут оказывать влияние на метаболизм, способствуя накоплению жира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о неизлечимых болезнях, которые разрушают организм.



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