Топ 10 продуктов, которыми чаще всего давятся дети

Эксперты назвали рейтинг продуктов, которые чаще всего становятся причиной травм гортани и смерти детей.

Завтрак ребенка (фото из открытых источников)

1. Сосиски и хот доги. Опасность в продолговатой форме – дети не умеют контролировать размер откусываемой пищи.

2. Большие куски мяса и сыра. Их нужно разрезать на маленькие кусочки и только вдоль волокон.

3. Виноград и вишня.

4. Сосульки. Не относятся к продуктам питания, но часто становятся причиной беды.

5. Жевательны резинки и жевательные конфеты, которые тают и могут заблокировать дыхательные пути.

6. Орехи, попкорн и семечки. У детей моляры вылезают к 3-4 годам и они не всегда могут хорошо прожевать твёрдую пищу.

7. Арахисовая паста.

8. Свежие овощи. Особенно часто дети давятся морковкой и яблоком.

9. Изюм.

10. Зефир, маршмеллоу.

Напомним, с какого возраста ребенку нужна подушка и нужна ли она вообще? Этот вопрос волнует многих молодых родителей. Ответ на него опубликовал в своем Instagram популярный украинский педиатр Евгений Комаровский. Оказалось, что приучать младенцев ко сну на подушке — необязательно и даже опасно. Дело в том, что пропорции головы у малышей совсем иные нежели у взрослых. Она у них больше. Соответственно, расстояние от уха до кровати них гораздо меньше. И до определенного возраста подушка им совершенно ни к чему. "Как минимум, до двух лет подушка ребенку абсолютно не нужна. Что касается детей до года — им она не нужна категорически", — акцентировал врач. В одной из своих более ранних публикаций Евгений Комаровский уже поднимал эту тему. Молодым родителям он посоветовал использовать подушки для малышей только после двух лет. Но и в этом случае она не должна быть слишком толстой.

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