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Главная Новости Здоровье диета и питание Топ 10 продуктов, которыми чаще всего давятся дети
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Топ 10 продуктов, которыми чаще всего давятся дети

Маленьким детям не следует давать орехи, семечки, а также леденцы, поскольку ребенок может подавиться ими

сегодня, 01:50
Автор:

Ольга Чародий

Эксперты назвали рейтинг продуктов, которые чаще всего становятся причиной травм гортани и смерти детей.

Топ 10 продуктов, которыми чаще всего давятся дети

Завтрак ребенка (фото из открытых источников)

1.      Сосиски и хот доги. Опасность в продолговатой форме – дети не умеют контролировать размер откусываемой пищи.

2.      Большие куски мяса и сыра. Их нужно разрезать на маленькие кусочки и только вдоль волокон.

3.      Виноград и вишня.   

4.      Сосульки. Не относятся к продуктам питания, но часто становятся причиной беды.

5.      Жевательны резинки и жевательные конфеты, которые тают и могут заблокировать дыхательные пути.

6.      Орехи, попкорн  и семечки. У детей моляры вылезают к 3-4 годам и они не всегда могут хорошо прожевать твёрдую пищу.

7.      Арахисовая паста. 

8.      Свежие овощи.  Особенно часто дети давятся морковкой и яблоком.

9.      Изюм.

10.    Зефир, маршмеллоу.

Напомним, с какого возраста ребенку нужна подушка и нужна ли она вообще? Этот вопрос волнует многих молодых родителей. Ответ на него опубликовал в своем Instagram популярный украинский педиатр Евгений Комаровский. Оказалось, что приучать младенцев ко сну на подушке — необязательно и даже опасно. Дело в том, что пропорции головы у малышей совсем иные нежели у взрослых. Она у них больше. Соответственно, расстояние от уха до кровати  них гораздо меньше. И до определенного возраста подушка им совершенно ни к чему. "Как минимум, до двух лет подушка ребенку абсолютно не нужна. Что касается детей до года — им она не нужна категорически", — акцентировал врач. В одной из своих более ранних публикаций Евгений Комаровский уже поднимал эту тему. Молодым родителям он посоветовал использовать подушки для малышей только после двух лет. Но и в этом случае она не должна быть слишком толстой.


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Источник: https://www.unn.com.ua/
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