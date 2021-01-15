Топ 10 продуктов, которыми чаще всего давятся дети

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Ольга Чародий
Эксперты назвали рейтинг продуктов, которые чаще всего
становятся причиной травм гортани и смерти детей.
Завтрак ребенка (фото из открытых источников)
1. Сосиски и хот доги. Опасность в продолговатой форме – дети не умеют контролировать размер
откусываемой пищи.
2. Большие куски
мяса и сыра. Их нужно разрезать на маленькие кусочки и только вдоль волокон.
3. Виноград и
вишня.
4. Сосульки. Не
относятся к продуктам питания, но часто становятся причиной беды.
5. Жевательны
резинки и жевательные конфеты, которые тают и могут заблокировать дыхательные
пути.
6. Орехи,
попкорн и семечки. У детей моляры вылезают
к 3-4 годам и они не всегда могут хорошо прожевать твёрдую пищу.
7. Арахисовая
паста.
8. Свежие
овощи. Особенно часто дети давятся
морковкой и яблоком.
9. Изюм.
10. Зефир, маршмеллоу.
Напомним, с какого возраста ребенку нужна подушка и нужна ли она вообще? Этот вопрос волнует многих молодых родителей. Ответ на него опубликовал в своем Instagram популярный украинский педиатр Евгений Комаровский. Оказалось, что приучать младенцев ко сну на подушке — необязательно и даже опасно. Дело в том, что пропорции головы у малышей совсем иные нежели у взрослых. Она у них больше. Соответственно, расстояние от уха до кровати них гораздо меньше. И до определенного возраста подушка им совершенно ни к чему. "Как минимум, до двух лет подушка ребенку абсолютно не нужна. Что касается детей до года — им она не нужна категорически", — акцентировал врач. В одной из своих более ранних публикаций Евгений Комаровский уже поднимал эту тему. Молодым родителям он посоветовал использовать подушки для малышей только после двух лет. Но и в этом случае она не должна быть слишком толстой.
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