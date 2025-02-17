Старайтесь их не пить: какие популярные напитки наносят сильный вред почкам

Энергетические напитки, которые особенно популярны среди молодежи, негативно влияют на организм и наносят сильный вред почкам. К тому же они способны способствовать повышению давления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении на TikTok-странице американского врача Сермеда Межера.

Вред от энергетических напитков. Фото из открытых источников

По словам врача, чрезмерное употребление этих напитков может привести к серьезному поражению почек. Такие напитки могут повредить органы тремя способами. Во-первых, особенно у чувствительных людей, высокое содержание кофеина может повысить кровяное давление, что приведет к тяжелым последствиям.

Многие люди также рассматривают энергетические напитки как альтернативу воде. Однако, кофеин в них может иметь мочегонный эффект, то есть заставляет организм терять еще больше воды, чем было бы иначе. Если мы не компенсируем это увеличением потребления жидкости, то опять же, это может повредить почки.

К тому же напитки содержат огромное количество сахара, а это может повысить уровень сахара в крови и риск образования диабета. Кофеин и другие добавки, такие как таурин и гуарана, могут вызвать сужение кровеносных сосудов и повышение частоты сердечных сокращений, создавая дополнительную нагрузку на почки.

Длительное повышение кровяного давления является хорошо известным фактором риска заболевания почек, поскольку оно повреждает мелкие кровеносные сосуды в почках, нарушая их функцию.

Отмечается, что категорически запрещено употреблять энергетические напитки таким группам людей: беременным — возникает повышенный риск осложнений во время родов из-за высокого количества кофеина. Людям, которые употребляют алкоголь — смешивание спиртовых напитков с энергетиками имеет много побочных эффектов. Людям с заболеваниями сердца — возможны осложнения, вызванные употреблением энергетических напитков. Людям, чувствительным к кофеину — возможно возникновение побочных эффектов, например, тревожность, бессонница, учащенное сердцебиение.

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