Сочетание этих специй может быть смертельным: опасные комбинации

Специями можно не только придать вкус и аромат блюда, но и нанести значительный вред организму. В общем, небольшое количество специй безвредно, кроме случаев аллергических реакций. Однако некоторые сочетания специй могут вызвать токсические реакции, особенно при чрезмерном употреблении или неправильном использовании. По данным исследователей, определенные комбинации специй способны усугублять негативное влияние друг друга. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Специи. Иллюстративное фото

Специалисты называют три особо рискованные комбинации:

Куркума + черный перец при высокой температуре

Пиперин в перце усиливает усвоение куркумина из куркумы, однако при термической обработке более 60% полезных веществ разрушаются. Это может вызвать воспалительные процессы вместо ожидаемого противовоспалительного эффекта.

Корица + гвоздика

Обе специи обладают антикоагулянтными свойствами. Их сочетание, особенно в больших дозах или вместе с препаратами для разжижения крови, может вызвать чрезмерное разжижение крови, что чревато внутренними кровотечениями.

Мускатный орех + куркума натощак

Эта комбинация может раздражать слизистую желудка — вызывает тошноту, изжогу и даже токсическую реакцию. Мускатный орех содержит миристицин – психоактивное вещество, которое в больших дозах может быть опасным.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что специи не только придают вкусу блюдам, но и обладают немало полезных свойств. Они могут помочь снизить воспаление, улучшить пищеварение и даже снизить риск некоторых заболеваний. Среди опасных специй называют куркуму, имбирь, корицу.



