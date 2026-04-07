Сколько нужно употреблять вина: раскрыт неожиданный рецепт молодости

Последние исследования подтверждают, что умеренное потребление вина может замедлять старение у мужчин, однако у женщин подобного эффекта не наблюдается. Эти результаты были получены группой ученых из университета LUM в Казамассиме, расположенном на юге Италии, и опубликованы в The Daily Mail.

В рамках исследования были проанализированы данные 22 000 участников разного пола, сравнительно привычки по потреблению алкоголя с показателями биологического возраста. Биологический возраст определяется состоянием клеток, тканей и органов и считается более точным показателем риска болезней и преждевременной смертности, чем простой хронологический возраст.

Для оценки биологического старения использовали искусственный интеллект и данные анализов крови, которые включали 36 маркеров, в том числе уровень гормонов, жиров и воспалительных соединений. Результаты показали, что мужчины, ежедневно потреблявшие примерно 200 мл вина, были биологически моложе на 0,4 года по сравнению с теми, кто не употреблял алкоголь. У женщин подобного уменьшения биологического возраста не было обнаружено, что исследователи объясняют разницей в метаболизме алкоголя и гормональными особенностями организма.

Итальянские медики также подчеркивают, что вино является богатым источником полифенолов — веществ, помогающих уменьшать воспалительные процессы, оксидативный стресс и поддерживать нормальный обмен веществ. Считается, что эти эффекты и обеспечивают замедление процесса старения у мужчин. В то же время, другие виды алкоголя не демонстрируют подобного влияния.

Авторы исследования в Международном журнале общественного здоровья подчеркивают: "Умеренное потребление вина, но не общее употребление алкоголя может способствовать замедлению биологического старения у мужчин. Полифенолы являются правдоподобным объяснением этого эффекта".

