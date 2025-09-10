logo

Главная Новости Здоровье диета и питание Сердцу угрожают большие проблемы: эксперты напугали правдой о популярной диете
commentss НОВОСТИ Все новости

Сердцу угрожают большие проблемы: эксперты напугали правдой о популярной диете

Новое исследование показало, что интервальное голодание может негативно влиять на здоровье сердца.

10 сентября 2025, 10:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ряд современных исследований свидетельствует, что удлиненное интервальное голодание может оказывать положительное влияние на общий обмен веществ, активизировать процессы регенерации клеток и даже способствовать долголетию. В то же время эксперты в области диетологии предостерегают: такой подход к питанию не является универсальным решением и может представлять опасность для лиц с хроническими или сопутствующими заболеваниями.

Сердцу угрожают большие проблемы: эксперты напугали правдой о популярной диете

Фото: из открытых источников

Суть интервального голодания заключается в уменьшении окна приема пищи – обычно до восьми часов в сутки, в то время как остальные 16 часов организм находится без поступления калорий. Существуют и другие модели, например система 5:2, когда в течение двух дней в неделю потребляется гораздо меньше калорий, чем в оставшиеся пять дней.

Впрочем, не все результаты исследований одинаково оптимистичны. Один из масштабных анализов с участием более 19 тысяч взрослых обнаружил, что люди, которые употребляли пищу в пределах менее восьмичасового периода, имели вдвое более высокую вероятность смерти от сердечно-сосудистых болезней по сравнению с теми, кто ел в промежутке 12-14 часов. Это может свидетельствовать о связи между чрезмерным ограничением питания и риском возникновения инфарктов или инсультов.

По словам эндокринолога Анупа Мисры, интервальное голодание, несмотря на потенциальные риски, демонстрирует и заметные преимущества: уменьшение массы тела, улучшение чувствительности к инсулину, снижение АД, улучшение показателей холестерина и противовоспалительный эффект.

Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c0l6ye6xe12o
