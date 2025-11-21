logo

BTC/USD

83142

ETH/USD

2724.15

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Сердце перестанет функционировать: эксперты поразили заявлением о вреде мяса
commentss НОВОСТИ Все новости

Сердце перестанет функционировать: эксперты поразили заявлением о вреде мяса

На самом деле, есть два типа мяса, которые могут повредить работе сердца. В первую очередь это красное мясо, особенно его жирные куски.

21 ноября 2025, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мясо до сих пор остается основным продуктом в питании большинства людей. Однако, как отмечает издание Parade, кардиологи предупреждают: определенные виды могут иметь негативные последствия для общего состояния здоровья и, в частности, для сердца.

Сердце перестанет функционировать: эксперты поразили заявлением о вреде мяса

Фото: из открытых источников

Как мясо влияет на организм

Несмотря на то, что мясо обеспечивает организм важными питательными веществами – белком и железом, особенно для людей с анемией, – результаты исследования 2021 года свидетельствуют: его употребление может повышать риск развития ряда серьезных недугов, включая сердечные заболевания, диабет и даже пневмонию.

Кардиологиня Джойс Оэнь-Сяо подчеркивает, что наиболее благоприятной для сердца растительная диета, ведь она помогает снижать уровень холестерина и стабилизировать артериальное давление.

"Растительные продукты содержат много клетчатки и почти не содержат жира, что способствует уменьшению уровня холестерина. Больше овощей, фруктов, цельнозерновых, бобовых и орехов в рационе — меньший риск сердечно-сосудистой смертности", — объясняет она.

Какое мясо самое вредное для сердца

По словам Оэнь-Сяо, есть два основных вида мяса, которые хуже всего влияют на работу сердца. Первый среди них – красное мясо, особенно его жирные части.

"Красное мясо содержит много насыщенных жиров, повышающих уровень ЛПНП — так называемого "плохого" холестерина", — отмечает врач.

Избыток этих жиров способствует накоплению отложений в сосудах, что может перекрывать кровоток. Закупорка коронарных артерий способна спровоцировать инфаркт, а блокировка сосудов мозга – инсульт.

Как уже писали "Комментарии", привычка регулярно пить воду кажется настолько обыденной, что многие недооценивают ее реальное влияние на организм. Однако достаточная гидратация помогает телу поддерживать стабильную работу, регулировать внутренние процессы и предотвращать различные нарушения самочувствия.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости