Сенсационное открытие: названы сладости, которые лучше защищают печень, щитовидку и снижают холестерин

Мармелад – это сладкий продукт, который может приносить пользу организму благодаря натуральным ингредиентам. Традиционно его готовили из фруктовых соков, выпаривая жидкость до густой, тягучей консистенции. Чаще всего для мармелада выбирают плоды, богатые пектином, такие как яблоки, абрикосы, айва или черная смородина. Равномерно рецептура расширилась: добавляли цитрусовые соки, желатин, пектин либо агар-агар для наилучшего желивания.

Современное производство мармелада включает в себя смешивание фруктового пюре или сока с сахаром или патокой, выпаривание жидкости и добавление желатина, агар-агара или других загустителей. Некоторые производители добавляют искусственные красители и ароматизаторы, чтобы придать продукту яркий вид и вкус. Самый полезный мармелад готовят из натуральных соков и природных красителей без химических примесей.

Польза мармелада в большинстве своем связана с пектином, который содержится во фруктах. Он помогает снижать "плохой" холестерин, нормализует обмен веществ, поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта, способствует заживлению кожи и выведению тяжелых металлов. Агар-агар, получаемый из водорослей, улучшает работу печени и желудка, выводит токсины и содержит йод, что делает мармелад полезным людям с проблемами щитовидной железы.

Кроме того, мармелад способствует укреплению хрящевой ткани, поддерживая здоровье суставов.

Вред мармелада может возникать из-за искусственных красителей, ароматизаторов и химических добавок, которые используют в массовом производстве. Поэтому следует выбирать натуральный мармелад с минимальным количеством сахара. Даже полезный мармелад на основе агар-агара нуждается в осторожности, поскольку избыток йода может быть вредным. Людям с диабетом лучше отдавать предпочтение специальным вариантам без сахара.

