Съедать много арбуза летом: польза или вред

Многие из нас любят лето за возможность насладиться сочным арбузом. Но полезно ли это для нашего здоровья, особенно, если частенько есть арбузы.

Арбуз. Фото: из открытых источников

Диетолог Мэгги Михальчик рассказал, что арбуз содержит много воды, что делает его отличным для гидратации и электролитного баланса, поскольку он содержит калий и магний.

В частности, арбуз на 92% состоит из воды, поэтому его можно добавить в ежедневный рацион.

Антиоксидант ликопен способствует ярко-красному цвету арбуза и помогает организму бороться с повреждениями, вызванными свободными радикалами, и способствует профилактике заболеваний.

Сочетание ликопена и витамина С помогает бороться со свободными радикалами в организме и может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как рак, болезни сердца и нейродегенеративные заболевания.

Арбуз — это также хороший источник витаминов А и С, которые важны для иммунитета и здоровья кожи.

Исследования показали, что потребление этих витаминов, а также антиоксидантов, таких как ликопин и бета-каротин, содержащихся в арбузе, может помочь улучшить общее состояние иммунитета.

Ликопен в арбузе может помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови, что важно для сердечно-сосудистого здоровья.

Арбуз естественным образом не содержит жира, холестерина и натрия. Хотя он имеет высокое содержание природного сахара, но содержание клетчатки способствует низкой гликемической нагрузке, поэтому влияние на уровень сахара невелико.

Арбуз является отличным источником витамина С и А, а также может быть полезным для гидратации организма благодаря содержанию калия и магния.

Арбузы, как правило, безопасны для употребления всем, но есть некоторые нюансы. Хотя арбуз является питательным фруктом, его чрезмерное употребление может вызвать резкое повышение уровня сахара в крови, что может негативно повлиять на людей, страдающих диабетом или инсулинорезистентностью.

Также у человека может возникнуть аллергическая реакция на арбуз, если у него аллергия на травы, а также на такие продукты, как персики, сельдерей, помидоры, апельсины и дыню.

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