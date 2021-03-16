Самые интересные факты об авокадо: то, чего вы не знали

Авокадо — полезный экзотический фрукт, который сейчас пользуется большой популярностью. И не спроста. В его плодах содержится много витаминов и ценных микроэлементов, которые положительно действуют на организм. Представляем вам подборку интересных фактов об авокадо, которые вы могли не знать.

Факты об авокадо / фото: istockphoto.com

Самый полезный в мире

Из-за своего богатого витаминно-минерального состава авокадо в 1988 году был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый полезный фрукт в мире. В нем есть около 20 витаминов и минералов, в частности: витамины А, К, В5, В6, Е, В2, а также фолиевая кислота, клетчатка, железо, фосфор, цинк. Авокадо содержит 2 г белка и до 15 г полезных жиров.

Экзотический тусовщик

Мало кто знает, что существует более 400 видов авокадо, и все они отличаются по своей форме, цвету и вкусу. Самыми распространенными сортами фрукта являются Фуэрте и Хасс. Лидерами по выращиванию авокадо являются Северная и Южная Америка, а в супермаркетах Центральной Европы чаще всего продаются авокадо с южных берегов Испании, Израиля, Мексики и Южной Африки.

Сильный афродизиак

Оказывается, что у некоторых народов Южной Америки авокадо исполняет роль сильного афродизиака, который обладает возбуждающим эффектом. Этот плод даже дарят молодоженам.

Может заменить мясо

Авокадо очень популярен среди вегетарианцев и веганов, потому что в его составе много белка, поэтому его регулярное употребление вполне может заменить мясные блюда.

Чемпион по содержанию калия

Если раньше считалось, что лидером по содержанию калия является банан, то авокадо потеснило его с первого места. В 100 граммах желтого фрукта содержится 10% от суточной нормы элемента для взрослого человека, а в авокадо — 14%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими целебными свойствами обладает косточка авокадо.

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