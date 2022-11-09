Рейтинг стран по уровню алкоголизма среди мужчин и женщин. На каком месте Украина

Больше всего мужчин у которых наблюдается алкогольная зависимость находятся в России. В РФ этот показатель составляет 16,29% от общего числа мужчин. Среди женщин лидирует Австралия – 2,61% лиц женского пола имеют зависимость от алкоголя. Такие статистические данные приводит портал AC Foundation.



Рейтинг стран по уровню алкоголизма. Фото: из открытых источников

Алкогольная зависимость является самым распространенным фактором во всем мире. ВОЗ сообщает, что статистические данные алкогольной зависимости вызывают сильную обеспокоенность, поскольку от этого ежегодно погибает более трех миллионов человек. Алкоголизм занимает седьмое место среди факторов риска смертности людей.

Страны-лидеры с самым высоким уровнем алкоголизма среди женщин:

Австралия 2,61% Россия 2,58% Норвегия 2,55% Колумбия 2,55% Венгрия 2,27% Швеция 2,27% Новая Зеландия 2,20% Республика Молдова 2,15% Литва 1,98% США 1,92%

Страны-лидеры с самым высоким уровнем алкоголизма среди мужчин:

Россия (16,29%) Венгрия (15,29%) Литва (13,35%) Южная Корея (13,10%) Латвия (11,54%) Беларусь (11,43%) Эстония (11,09%) Ниуэ (10,58%) Колумбия (10,33%) Таиланд (10,18%)

По статистике в большинстве стран алкогольная зависимость более выражена у мужчин, чем женщин. Украина по алкоголизму среди мужчин занимает 15-е место с показателем в 8.63%. Алкогольной зависимостью в Украине страдает 0.79% женщин от общего количества.

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