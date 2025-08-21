logo

Главная Новости Здоровье диета и питание Рецепт долголетия раскрыт благодаря этой рыбе: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Рецепт долголетия раскрыт благодаря этой рыбе: о чем идет речь

Селен в скумбрии действует как антиоксидант, снижая риск хронических заболеваний и клеточных повреждений, нейтрализуя свободные радикалы.

21 августа 2025, 09:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Перед тем как добавлять рыбу в ежедневное меню, следует ознакомиться не только с ее пользой, но и с возможными рисками, отмечают специалисты. В частности, они обратили внимание на одного из самых популярных среди потребителей — скумбрию.

Рецепт долголетия раскрыт благодаря этой рыбе: о чем идет речь

Фото: из открытых источников

По мнению ученых, скумбрия – ценный источник омега-3 жирных кислот, а также витамина В12, уровень которого в 100 граммах рыбы превышает дневную норму почти в 7 раз. Кроме того, она содержит селен, фосфор, магний, медь, железо, а также витамин А, калий, цинк и натрий.

Для кожи:

Омега-3 в составе скумбрии выполняют функцию природного антиоксиданта, снижая окислительный стресс и нейтрализуя свободные радикалы, разрушающие клетки. Это может способствовать уменьшению проявлений морщин, пигментных пятен, а также облегчить симптомы таких заболеваний как псориаз и экзема.

Поддержка иммунитета:

В рыбе находится коэнзим Q10, который, согласно научным данным, укрепляет иммунную систему и помогает бороться с инфекциями. Омега-3 также снижает воспалительные процессы, нагружающие организм и снижающие его защитные функции.

Холестерин и сердце:

Регулярное употребление скумбрии способствует улучшению липидного профиля: снижает уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышает "хороший" (ЛПВП). Это уменьшает риск атеросклероза, инсульта, инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Профилактика хронических заболеваний:

Селен в составе скумбрии помогает предотвращать клеточные повреждения, подавляя действие свободных радикалов. Это снижает риск хронических недугов и клеточных мутаций, сохраняя здоровье внутренних органов.

