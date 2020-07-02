Пять продуктов, которые отлично разгоняют метаболизм

Рацион питания должен быть вкусным, разнообразным и полезным. Наша пищеварительная система очень чувствительна и ее работа зависит от скорости метаболизма. Если хотите его "разогнать", тогда обратите внимание на некоторые продукты. Об этом сообщает издание Food.inmyroom.

Зеленый чай

Диетологи рекомендуют начинать свой день с чашечки зеленого чая. В его состав входит большое количество витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов. Этот напиток помогает нормализовать работу пищеварительной системы, ускоряя обменные процессы. Так, что благодаря ему лишний вес уходит, а нервная система находится в состоянии покоя.

Лимон

Этот плод не только укрепляет иммунитет, но и хорошо ускоряет метаболизм. Лимоны позволяют добиться такого эффекта за счет нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Эти цитрусовые мягко их очищают, тем самым улучшая переваривание пищи и ускоряя обменные процессы.

Имбирь

Еще один известный помощник в борьбе за быстрый метаболизм. У имбиря сложный и уникальный состав: в нем присутствует более 400 различных химических соединений. Многие из них позитивно влияют на работу пищеварительной системы, улучшая обмен веществ.

Фасоль

Включите в свой регулярный рацион фасоль, если вы хотите иметь быстрый метаболизм. В ее составе присутствует клетчатка, пищевые волокна и другие питательные вещества, которые позитивно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Шпинат

Это концентрация питательных веществ, среди которых стоит упомянуть витамины группы В, калий, пищевые волокна и клетчатку. Такой богатый состав улучшает процесс переваривания еды, поступающей в организм, и усвоения организмом питательных веществ, содержащейся в ее составе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие факторы замедляют метаболизм.

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