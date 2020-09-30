Повар назвал главные признаки хороших пельменей

Шеф-повар Кирилл Мартыненко назвал главные признаки хороших пельменей. Его рекомендации записаны и опубликованы на сайте российской радиостанции "Говорит Москва".

При выборе этого продукта Мартыненко советует ориентироваться на цену и состав. По его словам, пельмени должны содержать исключительно муку, куриные яйца, мясо, лук, соль и перец.

Повар призывает отдавать предпочтение более дорогим маркам пельменей, поскольку производители дешевых аналогов добавляют в состав много соевого белка. "В этом ничего страшного нет, этим не отравишься, но это не совсем мясо", — уточнил эксперт.

Мартыненко советует заменить покупные пельмени на домашние, приготовленные самостоятельно.

"Они всегда самые лучшие, — считает шеф-повар. — Плюс это семейная традиция, общее занятие — сидеть, лепить вместе пельмени".

Ранее "Комментарии" сообщали, как приготовить жареные пельмени.

Для приготовления жареных пельменей ты должен сделать следующее. Для начала разогрей сковороду, влей растительное масло. Затем высыпь туда пельмени, оставив между ними небольшое пространство. Поджарь пельмени с двух сторон до золотистой корочки. Также добавь воду и рубленый укроп. Туши на протяжении пяти минут. Вывали в сковороду почти целый пакет сметаны и перемешай.











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