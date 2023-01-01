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Посленовогоднее: Советов для объевшихся

Несколько советов диетолога в случае переедания: как спасти самому себе

сегодня, 15:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

"Комментарии" пообщались с диетологами и обобщили советы как помочь организму и прийти в себя после "праздника живота" в Новогоднюю ночь. Состояние переедания сопровождается тяжестью в желудке и нежеланием совершать активные действия.

Посленовогоднее: Советов для объевшихся

Диетологи советуют несколько простых вещей при переедании

Несколько легких методов помогут избавиться от ощущения тяжести после праздничного новогоднего застолья и проявлений плохого самочувствия.

Устройте прогулку на свежем воздухе. Небольшая активность после плотного застолья поможет вам прийти в норму. Не лишним для ускорения обменных процессов в организме будет сделать несколько наклонов в разные стороны. Однако не надо увлекаться бегом или прыжками, ведь так можно спровоцировать заворот кишок. После переедания ни в коем случае нельзя спать, поскольку это может привести к образованию застоев в организме.

Выпейте теплую жидкость. Теплый зелёный или фруктовый чай поможет снять напряжение в желудке и ускорить обменные процессы. Чай обязательно должен быть без сахара, иначе толку от него будет мало. Можно добавить мед, он снимет спазмы в желудке и будет стимулировать выработку желудочного сока.

Устройте разгрузочный день. После переедания до последующего еды нужно возвращаться постепенно. Нагрузка организма жирной или калорийной пищей может спровоцировать новый дискомфорт в организме, в частности диарею. Если самочувствие позволяет как можно дольше воздерживаться от еды, не рвитесь за стол. Легкое голодание поможет телу восстановиться, набраться сил и психологически настроиться на отказ от чрезмерного количества пищи, когда очень хочется.

Спасайтесь жвачкой при переедании. Самый простой способ забыть о тяжести в желудке после застолья – это жвачка. Благодаря тому, что при жевании у нас выделяются ферменты из слюны, ускоряется процесс переваривания пищи.

Примите лекарственные средства. Медикаментозное лечение переедания тоже возможно, хотя им сильно увлекаться не следует. Принимать ферментные препараты следует только в случае боли в желудке – они снизят тяжесть и улучшат пищеварение. Важно помнить, что постоянно пить таблетки нельзя. Иначе организм прекратит самостоятельно синтезировать ферменты, и тогда проблемы с пищеварением будут сопровождать вас постоянно.

Танцуйте. Переедание во время торжеств – проблема многих людей. Чтобы снова почувствовать себя хорошо, не ленитесь и отправляйтесь танцевать. Поначалу вам будет тяжело, но уже через несколько минут еда опустится, и организм начнет приходить в норму. Важно помнить, что во время танцев после переедания не нужно делать резких движений.

Отвернитесь. Обмануть организм и заставить его забыть о переедании поможет концентрация на совершенно посторонних вещах. Займитесь чем-нибудь таким, чтобы и думать не хотелось о тяжести в желудке. Это может быть рисование, просмотр фильма или общение.

Дышите. Просто дышите: глубоко и размеренно. Вдохните воздух через нос и спокойно выдохните ртом. Спокойно дыхание поможет успокоиться эмоционально и даст толчок метаболизму для активной работы.

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