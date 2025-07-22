Популярные летние напитки, которые смертельно опасны для детей: в чему гроза

Напитки со льдом, так называемые "слаши", с содержанием глицерина очень опасны для детей до 7 лет.

Летний напиток. Иллюстративное фото

Агентство пищевых стандартов (FSA) заявило, что "очень высокая" концентрация глицерина, обычно возникающая при употреблении ребенком нескольких "слашей" за короткий промежуток времени, может привести к шоку, опасному снижению уровня сахара в крови и даже потере сознания, пишет издание Independent.

Врачи отмечают, что для детей от семи до десяти лет потребление этого популярного летнего лакомства следует ограничить до 350 мл в день. Это примерно объем стандартной банки газированного напитка.

"Если вскоре после употребления напитков со льдом у ребенка возникли головные боли, тошнота или рвота, нужно немедленно дать ребенку напитки или еду с сахаром. Если у ребенка появилась сонливость или спутанность сознания, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью”, – пишет издание.

Главный научный консультант FSA, профессор Робин Мэй отмечает, что хотя эти напитки могут показаться безвредными, а побочные эффекты, как правило, незначительны, они могут, особенно при употреблении в большом количестве в течение короткого времени, представлять серьезную опасность для здоровья маленьких детей.

Издание сообщает, что за последние три года только в Великобритании было подтверждено девять случаев отравления глицерином у маленьких детей, нуждавшихся в госпитализации, и еще было выявлено семь потенциальных случаев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что врач назвала три популярных напитка, которые никогда не будет употреблять из-за токсичности.



