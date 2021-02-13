Полезные свойства кофе для сердца: неожиданные результаты исследования

Употребление одной или нескольких чашек кофе в день может снизить риск возникновения сердечной недостаточности. Об этом сообщают данные Американской ассоциации сердца, основанные на трех исследованиях, передает CNN.



Кофе. Фото из открытых источников

Правда, эти результаты не касаются кофе без кофеина. Даже наоборот, исследования показали, что есть связь между употреблением кофе без кофеина и повышенным риском развития сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность возникает, когда ослабленное сердце не может обеспечить клетки организма достаточным количеством крови, чтобы получить кислород, необходимый для поддержания нормального функционирования организма. Люди с сердечной недостаточностью страдают от усталости и одышки, а также испытывают трудности при ходьбе, подъеме по лестнице или при других повседневных занятиях.

Исследование, опубликованное в начале недели в журнале AHA Circulation: Heart Failure, основано на результатахы Фрамингемского исследования сердца. Это исследование, начатое в 1948 году, охватило более 5000 человек без диагностированных заболеваний сердца, которые жили в Фрамингеме, штат Массачусетс. Исследование проводилось на протяжении 72 лет среди трех поколений людей.

В новом исследовании использовались самые современные аналитические инструменты из платформы прецизионной медицины AHA для сравнения данных из Фрамингема с исследованием риска атеросклероза в сообществах, продольным, многоузловым, двухрасовым исследованием и исследованием сердечно-сосудистого здоровья, 10-летним исследованием риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых старше 65 лет.

В общей сложности эти исследования предоставили информацию о питании более чем 21 тыс. взрослых американцев.

По сравнению с людьми, которые не пили кофе, анализ показал, что риск возникновения сердечной недостаточности с течением времени снизился от 5% до 12%.

Риск развития сердечной недостаточности оставался неизменным при отсутствии употребления кофе или одной чашки в день в исследовании риска развития атеросклероза. Но когда люди выпивали две или более чашек черного кофе в день, риск снижался примерно на 30%.

Все эти исследования проводились с использованием черного кофе. Однако многие люди добавляют в напиток молочные продукты, сахар, ароматизаторы или немолочные сливки, которые являются высококалорийными, добавляют сахар и жир. Это, скорее всего, сводит на нет любые полезные для сердца преимущества, предупреждает AHA.

Также имейте в виду, что в большинстве исследований чашка кофе составляет 236 мл.

То, как вы варите свой кофе, также имеет последствия для здоровья. В отличие от фильтровальных кофеварок, французский пресс, турецкий кофе или вареный кофе не задерживает соединение под названием кафестол в маслянистой части кофе. Кафестол может увеличить плохой холестерин или ЛПНП (липопротеины низкой плотности).

Исследования показали, что кофеин может быть опасен, если потребляется в избытке некоторыми группами населения. Высокий уровень потребления кофе (более 4 чашек в день) во время беременности влияет на вес будущего ребенка – у будущих мам, которые пьют много кофе часто рождаются дети с низким весом. Также кофе влияет на риск преждевременных родов и мертворождениями в исследовании 2017года . Для женщин с более высокой вероятностью переломов костей кофе повышает этот риск, в то же время для мужчин этого риска нет.

Прошлые исследования также предполагали, что люди с проблемами сна или неконтролируемым диабетом должны проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять кофеин в свой рацион.

И, конечно же, дети и подростки не должны пить колу, кофе, энергетические напитки или другие напитки с любым количеством кофеина, сообщает Американская академия педиатрии.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые провели новый научный эксперимент, в ходе которого изучили, что влияет на вкусовые рецепторы человека. Для этого они пригласили 400 мужчин и женщин, которым было предложено пить кофе в наушниках. Оказывается, с помощью этого можно услышать звуки кофе и лучше его распробовать.

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