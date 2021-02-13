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Полезные свойства кофе для сердца: неожиданные результаты исследования

Исследователи рассказали, какой кофе снижает риск развития сердечной недостаточности

сегодня, 16:43
Автор:

Татьяна Веремеева

Употребление одной или нескольких чашек кофе в день может снизить риск возникновения сердечной недостаточности. Об этом сообщают данные Американской ассоциации сердца, основанные на трех исследованиях, передает CNN.

Полезные свойства кофе для сердца: неожиданные результаты исследования

Кофе. Фото из открытых источников

Правда, эти результаты не касаются кофе без кофеина. Даже наоборот, исследования показали, что есть связь между употреблением кофе без кофеина и повышенным риском развития сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность возникает, когда ослабленное сердце не может обеспечить клетки организма достаточным количеством крови, чтобы получить кислород, необходимый для поддержания нормального функционирования организма. Люди с сердечной недостаточностью страдают от усталости и одышки, а также испытывают трудности при ходьбе, подъеме по лестнице или при других повседневных занятиях.

Исследование, опубликованное в начале недели в журнале AHA Circulation: Heart Failure, основано на результатахы Фрамингемского исследования сердца. Это исследование, начатое в 1948 году, охватило более 5000 человек без диагностированных заболеваний сердца, которые жили в Фрамингеме, штат Массачусетс. Исследование проводилось на протяжении 72 лет среди трех поколений людей.

В новом исследовании использовались самые современные аналитические инструменты из платформы прецизионной медицины AHA для сравнения данных из Фрамингема с исследованием риска атеросклероза в сообществах, продольным, многоузловым, двухрасовым исследованием и исследованием сердечно-сосудистого здоровья, 10-летним исследованием риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых старше 65 лет.

В общей сложности эти исследования предоставили информацию о питании более чем 21 тыс. взрослых американцев.

По сравнению с людьми, которые не пили кофе, анализ показал, что риск возникновения сердечной недостаточности с течением времени снизился от 5% до 12%.

Риск развития сердечной недостаточности оставался неизменным при отсутствии употребления кофе или одной чашки в день в исследовании риска развития атеросклероза. Но когда люди выпивали две или более чашек черного кофе в день, риск снижался примерно на 30%.

Все эти исследования проводились с использованием черного кофе. Однако многие люди добавляют в напиток молочные продукты, сахар, ароматизаторы или немолочные сливки, которые являются высококалорийными, добавляют сахар и жир. Это, скорее всего, сводит на нет любые полезные для сердца преимущества, предупреждает AHA.

Также имейте в виду, что в большинстве исследований чашка кофе составляет 236 мл.

То, как вы варите свой кофе, также имеет последствия для здоровья. В отличие от фильтровальных кофеварок, французский пресс, турецкий кофе или вареный кофе не задерживает соединение под названием кафестол в маслянистой части кофе. Кафестол может увеличить плохой холестерин или ЛПНП (липопротеины низкой плотности).

Исследования показали, что кофеин может быть опасен, если потребляется в избытке некоторыми группами населения. Высокий уровень потребления кофе (более 4 чашек в день) во время беременности влияет на вес будущего ребенка – у будущих мам, которые пьют много кофе часто рождаются дети с низким весом. Также кофе влияет на риск преждевременных родов и мертворождениями в исследовании 2017года . Для женщин с более высокой вероятностью переломов костей кофе повышает этот риск, в то же время для мужчин этого риска нет.

Прошлые исследования также предполагали, что люди с проблемами сна или неконтролируемым диабетом должны проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять кофеин в свой рацион.

И, конечно же, дети и подростки не должны пить колу, кофе, энергетические напитки или другие напитки с любым количеством кофеина, сообщает Американская академия педиатрии.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые провели новый научный эксперимент, в ходе которого изучили, что влияет на вкусовые рецепторы человека. Для этого они пригласили 400 мужчин и женщин, которым было предложено пить кофе в наушниках. Оказывается, с помощью этого можно услышать звуки кофе и лучше его распробовать.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/02/09/health/black-coffee-benefits-wellness/index.html
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