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Подготовка к Пасхе: какие продукты можно купить заранее

Эксперты назвали продукты из пасхальной корзины, которые можно купить раньше, чтобы сэкономить

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Пасхальная корзина – незаменимый атрибут одного из самых главных христианских праздников. В нее, как правило, кладут кулич, яйца, мясную колбасу, вино. Но перед Пасхой эти продукты могут значительно вырасти в цене, поэтому эксперты рекомендуют купить некоторые из них заранее, чтобы немного сэкономить. 

Подготовка к Пасхе: какие продукты можно купить заранее

Пасха 2021 / Фото: 1zoom.me

Яйца

Куриные яйца являются основным продуктом Пасхи, поэтому в преддверии праздника они могут подорожать. Фабричные яйца можно приобрести за неделю до праздника, а вот у домашних срок годности меньше, поэтому их следует покупать за 3 дня до приготовления.

Масло 

Маргарин можно приобрести еще за месяц до праздников, а вот масло может храниться в холодильнике больше недели.

Мясо и рыба

Эксперты рекомендуют покупать рыбу за 3 дня до начала праздников, потому что она может быстро испортиться. Мясо же можно приобрести намного раньше и спокойно оставить в морозильной камере. 

Колбаса

Копчености и колбасы покупайте за неделю до Пасхи. Готовые мясные изделия советуют сохранять в фольге или пергаменте. Если вы сделали надрез в домашней колбасе, то его нужно предварительно помазать маслом и после этого положить в холодильник.

Вино

Этот продукт можно приобрести задолго до Пасхи, ведь у него срок годности не ограничен.

Куличи

В магазине кулич можно приобрести за 3-4 дня до праздника. Так он не потеряет своих вкусовых свойств и сохранит текстуру. Однако сохраняйте его только в пергаментной бумаге.

Напомним, что в этом году Пасха приходится на 2 мая. Светлое Христово Воскресение является государственным праздником, поэтому 3 мая также будет выходным днем.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху.


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Источник: https://bufet.net/499-kakie-produkty-pokupat-zaranee-na-pashu-chtoby-sekonomit.html
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