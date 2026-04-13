Почему вы не сможете жить без газировки: новое исследование ученых шокирует

Во время интенсивной умственной деятельности многие привыкли поддерживать свою энергию с помощью кофе или энергетических напитков. Однако новые исследования обнаружили, что обычная газировка может быть неожиданной и эффективной альтернативой для улучшения концентрации. Что интересно, ее влияние не связано с кофеином или сахаром, а с уникальными свойствами газировки, которые активируют мозговые функции.

Исследование японских ученых

Ученые из Университета Цукубы в Японии решили проверить, способна ли газировка снижать умственную усталость и улучшать концентрацию. Для этого они провели эксперимент, в котором приняли участие 15 человек, регулярно играющих в компьютерные игры. Участники проходили две длительные сессии по три часа, во время которых одна сессия включала употребление обычной воды, а другая газированной. Порядок был случайным, и участники не знали, какую воду они получают.

На протяжении исследования ученые оценивали несколько показателей: скорость реакции, уровень усталости, внимательность и даже изменения в размерах зрачков – это важный индикатор активности мозга.

Результаты исследования

При потреблении обычной воды участники начали ощущать усталость: концентрация снижалась, реакция замедлялась, а точность ответов ухудшалась. В то же время, когда они пили газировку, признаки усталости почти не проявлялись. Участники смогли сохранять высокий уровень внимательности, допускали меньше ошибок и ощущали меньшую усталость даже в конце длительной сессии.

Кроме того, они сообщали о большей удовлетворенности процессом, что может свидетельствовать об улучшении способности к контролю внимания и эмоционального состояния во время умственной нагрузки.

Почему газировка имеет такой эффект?

Исследователи объясняют этот феномен влиянием углекислого газа (CO₂). При употреблении газировки, углекислый газ стимулирует рецепторы в полости рта и горле. Этот сигнал передается в мозг и активирует участки, ответственные за концентрацию, принятие решений и самоконтроль. Такая стимуляция способствует легкой "перезагрузке" мозга, что помогает дольше оставаться сосредоточенным.

Кроме того, дополнительные исследования указывают на то, что газировка может улучшать кровообращение в участках мозга, отвечающих за когнитивные функции, что еще больше усиливает ее полезный эффект.

Стоит ли заменять энергетики газировкой?

Хотя результаты исследований выглядят обнадеживающе, ученые подчеркивают, что газировка не является панацеей и не дает мгновенного результата, как это могут обеспечить энергетики или кофе. Однако ее преимущество заключается в том, что она не содержит сахара или кофеина, что делает ее гораздо более безопасной альтернативой для поддержания энергии и концентрации, особенно для тех, кто хочет сохранить свое здоровье.

