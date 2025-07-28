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Почему овсянку нужно употреблять каждый день: эти 6 причин удивят каждого

Регулярное употребление овсянки способствует лучшему пищеварению, помогает снижать холестерин в крови и оказывает положительное влияние на качество сна.

28 июля 2025, 15:50
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Клименко Елена

Овсянка, включенная в ежедневный рацион, способна поддержать потерю веса, оптимизировать работу пищеварительной системы и снизить холестерин. Портал Verywellhealth подробно объяснил, как его следует есть, чтобы получить максимальный эффект.

Почему овсянку нужно употреблять каждый день: эти 6 причин удивят каждого

Фото: из открытых источников

1. Улучшение пищеварения

Овес – ценный источник пребиотиков и клетчатки: растворимая волокна удерживает воду в кишечнике, смягчая стул, а нерастворимые и пребиотики стимулируют рост полезной микрофлоры. Кроме того, специфические компоненты овса, например авенацины, стабилизируют микробиом.

2. Снижение холестерина

Бета - глюканы, содержащиеся в овсянке (примерно 7,5 г в стакане), образуют гель в кишечнике, что препятствует всасыванию "плохого" холестерина и способствует его выведению. Потребление хотя бы 3 г β - глюкана ежедневно может снизить уровень ЛПНП на 5–10%.

3. Контроль веса

Это сытный продукт с медленными углеводами, замедляющими пищеварение, давая длительное ощущение насыщения. Регулярное потребление цельнозернового овса помогает контролировать аппетит и способствует похудению — хотя для этого подтверждаются еще исследования.

4. Поддержка мышц

После физических нагрузок овсянка с молоком или несладким соевым молоком помогает восстановиться благодаря балансу белка, углеводов и минералов (кальций, магний, калий). Употребление протеиновой добавки с овсом в течение 14 дней показало снижение мышечной боли и более быстрое восстановление.

5. Регуляция глюкозы

Бета - глюканы замедляют переваривание и снижают послеобеденный пик инсулина. Одно исследование показало существенное понижение HbA1c после регулярного потребления 100 г овса ежедневно в течение года.

6. Качественный сон

Исследования показывают, что люди, потребляющие больше цельных зерен (в том числе овес), спят дольше и лучше. Основа для здорового сна – ужинать цельнозерновой кашей вместо рафинированной пищи.

Ранее портал "Комментарии" писал , что употребление кофе может вызывать как повышение, так и снижение уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом. Этот эффект зависит от индивидуального метаболизма, количества кофеина и того, пьется ли кофе вместе с едой, сообщает verywellhealth.com.



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Источник: https://www.verywellhealth.com/the-best-time-to-eat-oats-11777075
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