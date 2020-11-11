Почему день нужно начинать с теплой воды натощак

Пожалуй, все слышали о том, что утро нужно начинать со стакана воды, и лучше теплой, потому что она "запускает" организм и быстрее избавляет его от токсинов. Нутрициолог Анна Берсенева рассказала, какими еще удивительными свойствами обладает теплая вода натощак.



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Очищает организм

С помощью теплой воды вы утром эффективно избавляетесь от вредных веществ, которые расщепляются во время сна и оседают на стенках кишечника и желудка.

Ускорение обмена веществ

Ученые выяснили, что стакан теплой воды, выпитый натощак, на 30% ускоряет обменные процессы в организме. Ткани и органы быстрее снабжаются кислородом, а также питательными элементами. А это, в свою очередь, помогает быстрее сжигать калории.

Улучшение пищеварения

Еще теплая вода помогает улучшить работу пищеварения, потому что стимулирует выработку желудочніх ферментов. А значит пища, употребляемая в течение дня, будет быстрее перевариваться.

Профилактика заболеваний

Стакан теплой воды, выпитый после пробуждения, обладает мочегонным эффектом, поэтому вы не будете страдать от отечности. Кроме того, благодаря этой привычке вы минимизируете риск появления камней в почках и инфекций мочевого пузыря.

Хорошее настроение

Еще эта утренняя привычка помогает нормализовать нервную систему, снимая раздражительность и стресс. Вы будете чувствовать прилив сил, потому что теплая вода повышает общий тонус организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в чем опасность кипяченой воды.

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