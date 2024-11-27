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Питание по группе крови: каких продуктов следует избегать

Какие продукты следует исключить из рациона людям, в зависимости от группы крови

сегодня, 02:29
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Кречмаровская Наталия

Диета по группе крови стала популярной благодаря книге доктора Питера Д'Адамо "Eat Right 4 Your Type". Она базируется на теории, что разные группы крови имеют разные потребности в питании, и что определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от вашей группы крови, сообщает портал "Комментарии".

Питание по группе крови: каких продуктов следует избегать

Иллюстративное фото

Люди с группой крови O(I), по теории Д'Адамо, являются "охотниками" и должны потреблять много белка, особенно мяса. Однако им следует избегать:

  • Зерновые продукты: пшеница, кукуруза, рожь и ячмень могут вызвать проблемы с пищеварением.

  • Молочные продукты: молоко и сыр могут быть тяжелыми для переваривания.

  • Бобовые: чечевица и фасоль могут вызвать воспаление.

Люди с группой крови A(II), известные как "земледельцы", должны соблюдать вегетарианскую диету. Им следует избегать:

  • Мясо: красное мясо и птица могут быть тяжелыми для переваривания.

  • Молочные продукты: молоко и творог могут вызвать проблемы с пищеварением.

  • Пшеница может вызвать воспаление и проблемы с пищеварением.

Люди с группой крови B(III), или "кочевники", имеют более разнообразную диету, но им следует избегать:

  • Кукуруза: может вызвать проблемы с метаболизмом.

  • Пшеница: может вызвать воспаление.

  • Курица: может вызвать проблемы с иммунной системой.

Люди с группой крови AB (IV), или "загадки", имеют смешанную диету, но им следует избегать:

  • Красное мясо: тяжелое для переваривания.

  • Кукуруза: может вызвать проблемы с метаболизмом.

  • Гречка: может вызвать воспаление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, люди с какой группой крови болеют чаще.



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