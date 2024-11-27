Питание по группе крови: каких продуктов следует избегать

Диета по группе крови стала популярной благодаря книге доктора Питера Д'Адамо "Eat Right 4 Your Type". Она базируется на теории, что разные группы крови имеют разные потребности в питании, и что определенные продукты могут быть полезны или вредны в зависимости от вашей группы крови, сообщает портал "Комментарии".

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Люди с группой крови O(I), по теории Д'Адамо, являются "охотниками" и должны потреблять много белка, особенно мяса. Однако им следует избегать:

Зерновые продукты: пшеница, кукуруза, рожь и ячмень могут вызвать проблемы с пищеварением.

Молочные продукты: молоко и сыр могут быть тяжелыми для переваривания.

Бобовые: чечевица и фасоль могут вызвать воспаление.

Люди с группой крови A(II), известные как "земледельцы", должны соблюдать вегетарианскую диету. Им следует избегать:

Мясо: красное мясо и птица могут быть тяжелыми для переваривания.

Молочные продукты: молоко и творог могут вызвать проблемы с пищеварением.

Пшеница может вызвать воспаление и проблемы с пищеварением.

Люди с группой крови B(III), или "кочевники", имеют более разнообразную диету, но им следует избегать:

Кукуруза: может вызвать проблемы с метаболизмом.

Пшеница: может вызвать воспаление.

Курица: может вызвать проблемы с иммунной системой.

Люди с группой крови AB (IV), или "загадки", имеют смешанную диету, но им следует избегать:

Красное мясо: тяжелое для переваривания.

Кукуруза: может вызвать проблемы с метаболизмом.

Гречка: может вызвать воспаление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, люди с какой группой крови болеют чаще.