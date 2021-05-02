Пасха без лишних кило: как питаться в праздничные дни

Пасха — большой и светлый праздник, который с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. А еще в этот день завершается долгое воздержание от пищи для тех, кто соблюдал пост. Колбасы, яйца, куличи — это серьезная встряска для организма, которая может привести к лишним килограммам и воспалению поджелудочной железы.

Пасха без лишних кило / фото: ua.depositphotos

На своей странице в Instagram врач-диетолог Наталья Самойленко рассказала, как сделать так, чтобы праздничное застолье не повлияло на фигуру и ваше самочувствие.

Правило 1

Эксперт говорит, если вы до Пасхи соблюдали пост, тогда не стоит бросаться в крайности. Постепенно вводите в рацион мясные блюда, дополняя их большим количеством овощей.

Правило 2

Не старайтесь за столом попробовать все и сразу, чтобы не нагружать органы пищеварения. Лучший вариант – это белковые продукты без значительной обжарки с овощами. Добавьте кусочек сырого сала в эту компанию.

Правило 3

Не забывайте о том, что праздничный стол — не единственная локация, за которой можно хорошо провести время. Наслаждайтесь свежим воздухом, больше двигайтесь, общайтесь с родными и не налегайте на жирные блюда.

Правило 4

Мера — эти 4 буквы должны маячком "светиться" в вашем сознании. Также контролируйте и восполняйте свой водный баланс.

Правило 5

Какая же Пасха без праздничного кулича. Употребляйте на здоровье! Однако в день его желательно съедать не более 250 г (из расчета, что один кусочек — около 50 г). Старайтесь исключить этот продукт из вечернего рациона.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинцам советуют во время празднования Пасхи-2021 соблюдать дистанцию в церквях, надевать маски или смотреть богослужения онлайн.

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