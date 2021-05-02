Пасха без лишних кило: как питаться в праздничные дни

BTC/USD
56379.34
ETH/USD
2871.82
LTC/USD
267.07
USD/UAH
27.90
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Пасха
— большой и светлый праздник, который с нетерпением ждут как дети, так и
взрослые. А еще в этот день завершается долгое воздержание от пищи для тех, кто
соблюдал пост. Колбасы, яйца, куличи — это серьезная встряска для организма, которая
может привести к лишним килограммам и воспалению поджелудочной железы.
Пасха без лишних кило / фото: ua.depositphotos
На
своей странице в Instagram врач-диетолог
Наталья Самойленко рассказала, как сделать так, чтобы праздничное застолье не
повлияло на фигуру и ваше самочувствие.
Правило 1
Эксперт
говорит, если вы до Пасхи соблюдали пост, тогда не стоит бросаться в крайности.
Постепенно вводите в рацион мясные блюда, дополняя их большим количеством
овощей.
Правило 2
Не
старайтесь за столом попробовать все и сразу, чтобы не нагружать органы
пищеварения. Лучший вариант – это белковые продукты без значительной обжарки с
овощами. Добавьте кусочек сырого сала в эту компанию.
Правило 3
Не
забывайте о том, что праздничный стол — не единственная локация, за которой
можно хорошо провести время. Наслаждайтесь свежим воздухом, больше двигайтесь,
общайтесь с родными и не налегайте на жирные блюда.
Правило 4
Мера
— эти 4 буквы должны маячком "светиться" в вашем сознании. Также контролируйте и
восполняйте свой водный баланс.
Правило 5
Какая
же Пасха без праздничного кулича. Употребляйте на здоровье! Однако в день его желательно съедать не более 250 г (из расчета,
что один кусочек — около 50 г). Старайтесь исключить этот продукт из вечернего
рациона.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, в каких регионах на Пасху будет дождь.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинцам советуют во время празднования Пасхи-2021 соблюдать дистанцию в церквях, надевать маски или смотреть
богослужения онлайн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости