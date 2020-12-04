Опасность риса в рационе малышей

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, изучало, сколько риса потребляют малыши, и какие уровни мышьяка содержат их организмы. Исследователи осмотрели 759 детей, изучая их диетические привычки каждые четыре месяца с самого рождения до одного года.

Согласно результатам исследования, уровни мышьяка были в два раза выше у младенцев, которые ели продукты из риса по сравнению с теми детками, кто этого не делал. Нынешний общий рекомендуемый лимит на мышьяк, содержащийся в рисе, установленный Организацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения, составляет 10-50 мкг/литр.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, не углубилось в изучение безопасного порога для потребления малышами риса, довольствуясь только результатами о том, что чем больше рисового продукта потребляли младенцы, тем выше поднимался уровень мышьяка в их организмах.

Мышьяк — это тяжелый металл, который встречается в подземных водах Земли. Он может быть поглощен посевами, а рис особенно подвержен его впитыванию. Мышьяк также является известным канцерогеном и связан с выкидышем и врожденными дефектами у младенцев. Американская академия педиатрии рекомендует родителям вводить в рацион питания малышей разнообразные зерновые продукты различных структур и предлагать младенцам смесь других обогащенных железом злаков, включая овес, ячмень и гречку, вместо того, чтобы полагаться исключительно на продукты на основе риса.

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