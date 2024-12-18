Некоторые любимые блюда сокращают ваш возраст: ученые составили список

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что некоторые любимые продукты могут не только навредить здоровью, но и сократить вашу жизнь. Например, хотдог "съедает" аж 36 минут жизни, а газировка, которой вы его запиваете, — еще 12 минут.

Ученые назвали продукты, сокращающие жизнь

Ультраобработанные продукты — те, что содержат искусственные красители, консерванты и другие добавки — опасны для здоровья, если ими злоупотреблять. Кроме хотдогов, в перечень попали:

бутерброды и яйца на завтрак – минус 13 минут жизни;

чизбургеры – забирают 9 минут;

бекон – вычитает 6 минут.

Впрочем, есть и хорошие новости. По словам исследователей, некоторые продукты, наоборот, продлевают жизнь. В частности, определенные виды рыбы могут добавить до 32 минут вашей жизни.

Главный автор исследования Оливье Жолье объяснил, что для улучшения здоровья не обязательно отказываться от всех любимых блюд. Достаточно делать небольшие замены. Например, вместо хотдога или фастфуда чаще выбирать полезные продукты — фрукты, овощи или рыбу.

Исследование подтверждают и врачи. Ранее Британский медицинский журнал опубликовал данные, что большое количество ультраобработанной пищи в рационе:

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50%;

увеличивает вероятность психических расстройств на 48–53%;

способствует развитию диабета 2 типа (на 12% выше риска).

Также чрезмерное потребление таких продуктов может привести к ожирению, проблемам со сном, депрессии и даже общему сокращению продолжительности жизни на 21%.

Врачи отмечают: ультраобработанные блюда можно употреблять, но в умеренных количествах. Важно не делать их основой своего рациона. Вместо этого стоит добавить больше фруктов, овощей, полезных белков и рыбы.

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