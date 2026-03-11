Лучшая замена мяса, которая улучшит иммунитет: о каком чудо-продукте идет речь

Нут – это настоящий источник белка (до 20–25 г на 100 г) и клетчатки, а также витаминов групп B, A, C, E и важных минералов, таких как калий, магний, фосфор, железо и цинк. Благодаря такому составу нут является почти идеальной растительной альтернативой мясу, что делает его незаменимым в рационе вегетарианцев, веганов или людей, соблюдающих пост.

Фото: 24 Канал

Эта бобовая культура полезна для всего организма: имеет низкий гликемический индекс, поддерживает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы, а также обеспечивает длительное чувство насыщения. Нут не только помогает сохранить энергию в течение дня, но служит отличным заменителем мяса в разнообразных блюдах.

Основные преимущества нута:

· Улучшает пищеварение: высокое количество клетчатки способствует нормальной работе кишечника и предотвращает запоры.

· Укрепляющие кости: минералы, содержащиеся в нуте, поддерживают здоровье костной системы.

· Регулирует АД: калий помогает поддерживать нормальное давление в крови.

· Контролирует аппетит: пищевые волокна уменьшают чувство голода, что способствует снижению калорийности рациона и помогает при похудении.

Антиоксидантная защита и профилактика рака: селен и другие антиоксиданты помогают выводить токсины из организма и снижают риск развития раковых клеток.

В то же время нут может быть противопоказан людям с аллергией на бобовые, при проблемах с пищеварением, подагре, язве или недостаточности кровообращения, поскольку может вызвать вздутие и дискомфорт.

Нутрициологи советуют потреблять его в первой половине дня, поскольку продукт переваривается длительно. Оптимальная суточная порция – около 100 г в вареном виде. Включение нута в рацион помогает поддерживать энергию, здоровье организма и обеспечивает необходимые питательные вещества без мяса.

