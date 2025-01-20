5 блюд из курицы, которые не надоедают

Курица — это один из самых универсальных и доступных продуктов, который можно использовать в разных блюдах. Представляем вашему вниманию пять вкусных и разнообразных рецептов, которые никогда не надоедают.

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1. Курица терияки с овощами

Курица терияки — это простое и вкусное блюдо, которое всегда радует. Для приготовления понадобятся куриное филе, соус терияки, мед, чеснок, имбирь и разнообразные овощи, такие как брокколи, морковь и болгарский перец. Обжарьте курицу, добавьте овощи и соус терияки, и готово!

2. Куриный карри

Куриный карри — это ароматное и сытное блюдо индийской кухни. Для его приготовления понадобятся куриное филе, кокосовое молоко, томатная паста, карри-паста, лук, чеснок и специи. Обжарьте курицу с луком и чесноком, добавьте карри-пасту и кокосовое молоко, тушите до готовности. Подавайте с рисом.

3. Куриные грудки с лимоном и розмарином

Это блюдо отличается свежим и ярким вкусом. Вам понадобятся куриные грудки, лимон, розмарин, оливковое масло, чеснок и специи. Обжарьте грудки в оливковом масле с добавлением розмарина и чеснока, затем добавьте лимонный сок и тушите до готовности. Подавайте с овощным гарниром.

4. Куриные фахитас

Куриные фахитас — это яркое и вкусное мексиканское блюдо. Для его приготовления понадобятся куриное филе, болгарский перец, лук, специи и лепешки. Обжарьте курицу и овощи с добавлением специй, затем заверните в лепешки и подавайте с сальсой и гуакамоле.

5. Куриный суп с лапшой

Куриный суп с лапшой — это классическое и утешительное блюдо, которое всегда кстати. Для его приготовления понадобятся куриное филе, лапша, морковь, сельдерей, лук, чеснок и бульон. Сварите курицу с овощами и бульоном, добавьте лапшу и тушите до готовности. Подавайте с зеленью.

Эти блюда из курицы не только вкусные, но и разнообразные, что позволяет наслаждаться куриным мясом каждый день. Приятного аппетита!