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Крабовые палочки вредны для организма: какие реакции вызывает популярный продукт

Крабовые палочки вредят здоровью

сегодня, 02:30
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Кречмаровская Наталия

Крабовые палочки – популярный продукт, часто используемый в салатах, суше и других блюдах. Однако, несмотря на свою доступность и привлекательный вкус, они обладают рядом вредных свойств, которые могут негативно влиять на здоровье.

Крабовые палочки вредны для организма: какие реакции вызывает популярный продукт

Иллюстративное фото

Крабовые палочки не содержат подлинного крабового мяса. Они изготавливаются из сурими – фарша белой рыбы (чаще трески или минтая), который смешивается с крахмалом, растительными белками, красителями и другими добавками для имитации вкуса и текстуры краба. Процесс переработки сурими включает несколько этапов промывания рыбы, что приводит к потере значительного количества полезных веществ.

Вредные свойства крабовых палочек

Крабовые палочки содержат множество искусственных ингредиентов, включая:

  • Красители (например, кармин или паприка), которые могут вызывать аллергические реакции.

  • Консерванты (сорбат калия, бензоат натрия), которые могут негативно влиять на желудочно-кишечный тракт.

  • Усилители вкуса (глутамат натрия), которые могут вызывать головные боли, головокружение и другие симптомы у чувствительных людей.

Крабовые палочки содержат значительное количество натрия, что может способствовать повышению АД и задержке жидкости в организме. Употребление продуктов с высоким содержанием натрия связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Из-за многоэтапной обработки сурими теряет большинство полезных веществ, таких как:

  • Омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье сердца и мозга.

  • Витамины группы B, необходимые для обмена веществ.

  • Минералы, включая калий и магний, помогают регулировать кровяное давление.

Следовательно, в отличие от настоящего крабового мяса крабовые палочки не являются источником важных питательных веществ.

Многие крабовые палочки содержат пшеничный крахмал, что делает их непригодными для людей с целиакией или чувствительностью к глютену. Кроме того, рыбные белки могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие продукты "убивают" простату.




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