Кому лучше не есть оливье за новогодним столом

Сложно представить Новый год без салата "Оливье", ведь он уже давно считается коронным блюдом праздничного стола. Однако некоторым людям все же стоит воздержаться от его употребления, чтобы не вызвать проблемы со здоровьем.

кому нельзя есть оливье (фото из открытых источников)

Диетолог Маргарита Куц говорит, что этот салат хоть и вкусный, но очень калорийный, поэтому он него стоит отказаться людям, страдающим ожирением, болезнями сердца и желудка.

"Это касается людей с ожирением, дислипидемией (повышение уровней холестерина и/или триглицеридов либо снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в плазме — прим. авт.), а также тем, у кого повышено количество жиров в организме, и лицам с сахарным диабетом второго типа", — подытожила врач.

Другой диетолог Марина Хорол напомнила о вредных свойствах этого популярного салата. По словам специалиста, оливье содержит большое количество ингредиентов, которые организму тяжело переваривать, поэтому часто у людей после новогодней ночи появляются жалобы на дискомфорт в желудке и воспаление поджелудочной железы.

Кроме того, оливье чаще всего заправляют майонезом и сметаной, которые очень калорийны, а значит "бьют" по печени и желудку.

Также диетолог рассказала, что в таких салатах, как оливье быстро размножаются микроорганизмы, поэтому его нельзя оставлять на ночь при комнатной температуре. Да ив холодильнике его нельзя хранить дольше 1-2 дня.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в 2020 году цена салата "Оливье" для украинцев составила 119 гривен, что на 15% меньше, чем в прошлом году. А примерная стоимость крабового салата — 143 гривны.

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