Кофе или цикорий: стало известно, что лучше всего поможет избавиться от лишних килограммов

Классический кофе – это напиток на основе обжаренных молотых зерен, имеющий насыщенный аромат и являющийся базой для многочисленных кофейных вариаций.

Фото: из открытых источников

Цикорий изготавливают из корня одноименного растения, который высушивают и перемалывают в порошок или пасту.

Ключевая разница между этими напитками – содержание кофеина. В кофе его гораздо больше, а это может вызвать побочные эффекты: бессонницу, учащенное сердцебиение или нервное возбуждение.

Цикорий не содержит кофеина, но имеет инулин, пребиотики, полезные волокна и микроэлементы, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы.

Калорийность: какой напиток легче?

Хотя кофе кажется "бескалорийным", 100 г обжаренных зерен содержат примерно 230-330 ккал (в зависимости от обжарки). Но в готовом напитке главные калории частенько поступают из добавленных сливок, сахара либо сиропов.

Цикорий в пасте имеет около 375 ккал на 100 г, а в порошковом виде примерно 275 ккал. Но в разбавленном состоянии конечная калорийность зависит от марки и количества порции.

Что лучше во время похудения?

Все зависит от цели:

Кофе может временно подавлять аппетит, ускоряет обмен веществ и помогает сжигать жир. Согласно Национальной медицинской библиотеке США умеренное потребление кофе связывают с меньшим риском развития ожирения.

Цикорий полезен для пищеварения, уменьшает тягу к сладкому и оказывает положительное влияние на микробиом кишечника. Исследования показывают, что инулин способствует снижению веса из-за влияния аппетита и чувствительности к инсулину.

Как уже писали "Комментарии", после публикации исследования Венского медицинского университета вопрос влияния микропластика на здоровье снова вызвал широкий резонанс. Впервые ученым удалось обнаружить прямую связь между микроскопическими пластиковыми частицами и развитием злокачественных клеточных изменений в легких человека.