Каждая женщина после 50 лет должна есть эти продукты

После 50 лет организм женщины начинает нуждаться в усиленной поддержке изнутри. Правильное питание становится одним из ключевых факторов здорового старения, поэтому стоит включить в рацион определённые группы продуктов.

Полезные для женщин продукты. Фото: из открытых источников

Диетологи советуют присмотреться к такому фрукту, как киви. Плод киви имеет превосходную питательную ценность, особенно, когда речь идет о здоровье женщин старше 50 лет. Он богат витамином С, который необходим для здоровой кожи, волос, костей и иммунной функции.

Стоит также начать баловать себя и свой организм греческим йогуртом. Этот продукт может помогать поддерживать прочность костей и мышечную массу с возрастом. Это связано с большим содержанием кальция и белка соответственно. Кроме того, содержание пробиотиков в греческом йогурте помогает разнообразить микробиом – жизненно важный аспект здоровья кишечника.

Также женщина после 50 не лишним будет включить в свой рацион чернослив. Поскольку он является продуктом с высоким содержанием клетчатки, он просто незаменим для кишечника, который нуждается в дополнительной поддержке, когда мы стареем.

Также для многих это будет удивление, но для женщин старше 50 черника – это больше, чем просто лакомство. Ягоды содержат клетчатку и антиоксидантные антоцианы, которые могут повлиять на высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление соответственно. Более того, антиоксиданты и полифенолы в чернике могут улучшить приток крови к мозгу, улучшить память и защитить возрастные проблемы умственной деятельности.

И, как ни странно, диетологи советуют женщинам 50+ добавить в свой рацион грибы. Их называют суперпродуктом, который содержит много антиоксидантов, которые помогают избежать проблем со здоровьем, с которыми часто сталкиваются пожилые женщины, в частности здоровья кишечника, резистентности к инсулину, воспалениям и стрессу.

Грибы, подвергнутые ультрафиолетовому излучению, также содержат витамин D, важное питательное вещество для крепких костей.

Читайте также на портале "Комментарии" — ее называли самой красивой женщиной в мире: одно фото чуть не разрушило ее жизнь.



