logo

BTC/USD

84525.37

ETH/USD

1589.39

LTC/USD

75.83

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Каждая женщина после 50 лет должна есть эти продукты
commentss НОВОСТИ Все новости

Каждая женщина после 50 лет должна есть эти продукты

Здоровое старение невозможно без хорошо подобранного рациона

сегодня, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После 50 лет организм женщины начинает нуждаться в усиленной поддержке изнутри. Правильное питание становится одним из ключевых факторов здорового старения, поэтому стоит включить в рацион определённые группы продуктов.

Каждая женщина после 50 лет должна есть эти продукты

Полезные для женщин продукты. Фото: из открытых источников

Диетологи советуют присмотреться к такому фрукту, как киви. Плод киви имеет превосходную питательную ценность, особенно, когда речь идет о здоровье женщин старше 50 лет. Он богат витамином С, который необходим для здоровой кожи, волос, костей и иммунной функции.

Стоит также начать баловать себя и свой организм греческим йогуртом. Этот продукт может помогать поддерживать прочность костей и мышечную массу с возрастом. Это связано с большим содержанием кальция и белка соответственно. Кроме того, содержание пробиотиков в греческом йогурте помогает разнообразить микробиом – жизненно важный аспект здоровья кишечника.

Также женщина после 50 не лишним будет включить в свой рацион чернослив. Поскольку он является продуктом с высоким содержанием клетчатки, он просто незаменим для кишечника, который нуждается в дополнительной поддержке, когда мы стареем.

Также для многих это будет удивление, но для женщин старше 50 черника – это больше, чем просто лакомство. Ягоды содержат клетчатку и антиоксидантные антоцианы, которые могут повлиять на высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление соответственно. Более того, антиоксиданты и полифенолы в чернике могут улучшить приток крови к мозгу, улучшить память и защитить возрастные проблемы умственной деятельности. 

И, как ни странно, диетологи советуют женщинам 50+ добавить в свой рацион грибы. Их называют суперпродуктом, который содержит много антиоксидантов, которые помогают избежать проблем со здоровьем, с которыми часто сталкиваются пожилые женщины, в частности здоровья кишечника, резистентности к инсулину, воспалениям и стрессу.

Грибы, подвергнутые ультрафиолетовому излучению, также содержат витамин D, важное питательное вещество для крепких костей.

Читайте также на портале "Комментарии" — ее называли самой красивой женщиной в мире: одно фото чуть не разрушило ее жизнь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.realsimple.com/foods-for-women-over-50-11716835
Теги:

Новости

Все новости