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Какие продукты защитят вашу кожу от солнца

Некоторые продукты укрепляют естественный барьер кожи

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Какие продукты защитят вашу кожу от солнца

Лето полностью вступило в свои права и радует нас жаркими деньками. Но в этот период важно защитить свою кожу от ультрафиолетовых лучей, чтобы не получить ожогов и пигментации. Помимо специальных косметических средств, помочь в этом могут некоторые продукты питания.

Арбуз

Этот вкусный и сочный фрукт хорошо справляется с жаждой, но его польза заключается не только в этом. В составе арбуза есть ликопин - антиоксидант, который защищает кожу от повреждений, вызванных загрязнением и воздействием солнца.

Цитрусовые

Все цитрусовые богаты на витамин С, который укрепляет иммунитет и обладает антиоксидантными свойствами. Добавляйте больше таких плодов в свой рацион и ваша кожа будет защищена от солнечных ожогов и нежелательной пигментации.

Помидор

Оказывается, что этот красный овощ также положительно действует на кожу. В его составе есть вещества-антиоксиданты, которые обеспечивают долгосрочную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Зеленый чай

Этот напиток очень популярен, потому что помогает взбодриться, утолить жажду и ускорить обмен вещества. Но кроме этого, зеленый чай защищает кожу от воздействия солнечных лучей, а также помогает снять боль при ожогах.

Клубника

Королева смузи и летних десертов просто наполнена антиоксидантами и витамином С. Это одна из самых ценных ягод с подобными свойствами, которые позволяют защитить кожу от вредоносного излучения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что солнечный загар имеет свои полезные свойства. Почему он необходим организму?


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Источник: https://23-59.ua/10-produktov-kotorye-zashhityat-vashu-kozhu-ot-solntsa/
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