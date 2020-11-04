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Какие эмоции заставляют нас переедать: ответ специалиста

Зависимость от еды напрямую зависит от нашего эмоционального состояния

сегодня, 15:15
Автор:

Любовь Блажко

Оказывается, что мы лишний раз спешим открыть холодильник, когда переживаем определенные эмоции – вину, беспокойство и стыд. Почему так происходит знает психотерапевт Светлана Бронникова. 

Какие эмоции заставляют нас переедать: ответ специалиста

Какие эмоции заставляют нас переедать. Фото: unsplash

Научное исследование, которое было проведено профессором психологии Кэлли Кламп из университета штата Мичиган, показало, что эмоциональный стресс и переедание имеют прямую взаимосвязь. Когда человек отчаялся, то он перестает контролировать свои действия, следовательно, начинает много кушать. 

Так происходит потому, что нашей психике кажется, что мы просто не справимся с тем или иным стрессом, поэтому ей нужно как-то это компенсировать. И еда в такой ситуации, как выяснилось, кажется лучшим решением. 

Психотерапевт рассказала, как можно решить данную проблему. Так, для начала нужно принять ту негативную эмоцию, которая появилась (она рекомендует назвать ее вслух), а затем отделить ее от себя. Эти несложные действия помогут понять, что хоть мы и переживаем конкретную эмоцию в какой-то момент, она все равно не становится частью нашего "я". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему люди все время хотят похудеть. Большинство женщин стремятся к идеалу, который навязывает общество и картинки из глянцевых журналов. Именно поэтому они стараются всеми возможными способами держать себя в форме, пробуя различные диеты и тренировки. О том, почему люди так сильно стремятся похудеть, рассказывает психотерапевт Надежда Терещенко. 



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Источник: https://www.epochtimes.com.ua/zdorovyy-sposib-zhyttya/vcheni-zyasuvaly-yaki-same-emociyi-vyklykayut-pereyidannya-121836
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