Какие эмоции заставляют нас переедать: ответ специалиста

Оказывается, что мы лишний раз спешим открыть холодильник, когда переживаем определенные эмоции – вину, беспокойство и стыд. Почему так происходит знает психотерапевт Светлана Бронникова.

Какие эмоции заставляют нас переедать. Фото: unsplash

Научное исследование, которое было проведено профессором психологии Кэлли Кламп из университета штата Мичиган, показало, что эмоциональный стресс и переедание имеют прямую взаимосвязь. Когда человек отчаялся, то он перестает контролировать свои действия, следовательно, начинает много кушать.

Так происходит потому, что нашей психике кажется, что мы просто не справимся с тем или иным стрессом, поэтому ей нужно как-то это компенсировать. И еда в такой ситуации, как выяснилось, кажется лучшим решением.

Психотерапевт рассказала, как можно решить данную проблему. Так, для начала нужно принять ту негативную эмоцию, которая появилась (она рекомендует назвать ее вслух), а затем отделить ее от себя. Эти несложные действия помогут понять, что хоть мы и переживаем конкретную эмоцию в какой-то момент, она все равно не становится частью нашего "я".

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